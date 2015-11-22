T24 LogoT24 Logo
Dünya

DİHA: Tel Abyad’da canlı bomba saldırısı; 2 ölü, 16 yaralı

Yaralılardan 10’u Akçakale Devlet Hastanesi’ne getirildi

22 Kasım 2015 16:09

Dicle Haber Ajansı’na yer alan habere göre, Rojava'nın Tel Abyad  kentinde sivilleri hedef alan canlı bomba saldırısında 2 kişi yaşamını yitirdi, çoğu çocuk 16 kişi yaralandı.

Tel Abyad’ta Zênep İlkokulu ile Takva Camisi arasındaki alanda, öğrencilerin çıkış saatinde canlı bomba saldırı düzenlendi. Motosikletli IŞİD üyesi olduğu belirtilen kişinin üstündeki ve motorda bulunan bombaları patlatarak düzenlediği saldırıda ilk belirlemelere göre Quteybe Berho (30) ve üzerinden kimlik çıkmayan bir kadın yaşamını yitirdi. Patlamada yaşamını yitiren kadının 3 çocuğunun da aralarında olduğu çoğunluğu çocuk 16 kişi yaralandı.

Yaralılardan 10'u Akçakale Sınır Kapısı'ndan devlet hastanesine götürülürken, Evdilla Salih Ramazan (8), İsmail Hico (8), Hemud Elî (42), İbrahim Eyyup Qayid (10), kentin hastanesinin diş doktoru Halil El Faris (25) ve Nasir Berho (7) ise Tel Abyad hastanesinde tedavi altına alındı.

ETİKETLER

tel abyadcanlı bombabombalı saldırıakçakale sınır kapısı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24