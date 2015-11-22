DİHA: Tel Abyad’da canlı bomba saldırısı; 2 ölü, 16 yaralı

Dicle Haber Ajansı’na yer alan habere göre, Rojava'nın Tel Abyad kentinde sivilleri hedef alan canlı bomba saldırısında 2 kişi yaşamını yitirdi, çoğu çocuk 16 kişi yaralandı.

Tel Abyad’ta Zênep İlkokulu ile Takva Camisi arasındaki alanda, öğrencilerin çıkış saatinde canlı bomba saldırı düzenlendi. Motosikletli IŞİD üyesi olduğu belirtilen kişinin üstündeki ve motorda bulunan bombaları patlatarak düzenlediği saldırıda ilk belirlemelere göre Quteybe Berho (30) ve üzerinden kimlik çıkmayan bir kadın yaşamını yitirdi. Patlamada yaşamını yitiren kadının 3 çocuğunun da aralarında olduğu çoğunluğu çocuk 16 kişi yaralandı.

Yaralılardan 10'u Akçakale Sınır Kapısı'ndan devlet hastanesine götürülürken, Evdilla Salih Ramazan (8), İsmail Hico (8), Hemud Elî (42), İbrahim Eyyup Qayid (10), kentin hastanesinin diş doktoru Halil El Faris (25) ve Nasir Berho (7) ise Tel Abyad hastanesinde tedavi altına alındı.