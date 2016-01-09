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DİHA: Polis, muhabirimiz Nedim Oruç'a işkence yaptı

Nedim Oruç, haber takibi yaptığı sırada gözaltına alınmıştı

09 Ocak 2016 15:07

Dicle Haber Ajansı (DİHA), muhabiri Nedim Oruç’un işkence gördüğünü gösteren fotoğrafı paylaştı. 

DİHA'da yer alan habere göre, Şehit Harun Mahallesi'nde bulunduğu evden diğer mahalle sakinleri ile birlikte silah zoru ile çıkarılarak toplama kampı olarak kullanılan Yenişehir Mahallesi Kapalı Spor Salonu'na götürülen Oruç, burada işkence edilip yerde sürüklendikten sonra bindirildiği zırhlı bir araçla götürülmüş ve bulunulan tüm girişimlere rağmen saatlerce akıbetine ulaşılamamıştı.

İnfaz edilebilinecek olmasına dönük kaygı ile kamuoyunda gündeme oturması sonrası Oruç'un gözaltına alındığı kabul edilmek zorunda kalınmıştı.

Yaptığı haberler ve bunlara dair fotoğraf ve görüntüler nedeniyle "örgüt propagandası yapmak" ile suçlanıp tutuklanan Oruç'un gözaltında tutulduğu sırada da maruz kalmaya devam ettiği işkenceyi ulaşılan bir fotoğrafı gözler önüne serdi. Sözkonusu fotoğrafta Oruç'a yönelik işkencenin izleri gözaltları ve yüzünde oluşan morluklardan açık bir biçimde görülüyor.

Sağlık raporunda da yer alan yapılan bu işkence Av. Erdal Konur tarafından savcılık ifadesinin alınması sırasında tutanağa da geçirildi. Oruç'a işkence uygulayan polislerin bulunup, cezalandırılması için ise yine ajans avukatları tarafından suç duyurusunda bulunuldu.

Abluka ve saldırı altındaki Şırnak'ın Silopi ilçesinde gazetecilik mesleğinin gereklerini yerine getirip kamuoyunu ilçede yaşananlar konusunda bilgilendirmeye çalışırken 5 Ocak günü alıkonulan DİHA Muhabiri Nedim Oruç, sevk edildiği mahkemece "örgüt propagandası yapmak" iddiasıyla tutuklanmıştı. 

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