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DİHA: Polis Diyarbakır'da bir çocuğu öldürdü

Hayatını kaybeden Kadri Çakmak'ın halası Nurten Çayır, polisin yeğenini infaz ettiğini, olayın tanıklarının da olduğunu söyledi

17 Aralık 2014 18:11

Diyarbakır’ın Sur ilçesinde Kadir Çakmak adlı 16 yaşındaki çocuğun polisler tarafından açılan ateş sonucu öldürüldüğü belirtildi.

Dicle Haber Ajansı’nda yer alan habere göre Diyarbakır’ın Sur ilçesinde dün gece saatlerinde 16 yaşındaki bir çocuk polisin açtığı ateş sonucu vücuduna isabet eden 3 kurşunla yaşamını yitirdi.

Alınan bilgilere göre ilçedeki Yoğurt Pazarı civarında gece saatlerinde eylem yapan bir grup gence polisler gerçek silahlarla müdahale etti. Saldırı sırasında duvarın arkasında olan ve oradan polislere bakmak için kafasını çıkaran 16 yaşındaki Kadir Çakmak isimli çocuğun başına bu sırada iki kurşun isabet etti. Ardından göğsüne de kurşun isabet eden Çakmak, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Cenazesi Selahattin Eyyübi Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Çakmak’ın otopsi yapılması için savcının beklendiği öğrenildi.

Öte yandan, cenazenin otopsi işlemleri sürerken ANF'ye konuşan Kadri Çakmak'ın halası Nurten Çayır, polisin yeğenini infaz ettiğini, olayın tanıklarının da olduğunu söyledi.

Bu arada, infazın yapıldığı eski Yoğurt Pazarı bölgesindeki işyerlerinin kameraların açık olduğu ve infazın kayıtlarda olduğu bildirildi. Yaşanan infazın ardından polis olay yerine bakan esnafların güvenlik kamera kayıtlarına el koydu.

 

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