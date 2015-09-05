T24 LogoT24 Logo
Gündem

Nusaybin'deki çatışmada bir kişi hayatını kaybetti

Mardin'in Nusaybin ilçesinde ağır yaralanan Lokman Süre adlı kişinin ameliyat sırasında hayatını kaybettiği iddia ediliyor

05 Eylül 2015 03:44

Dicle Haber Ajansı (DİHA), Nusaybin ilçesi Yenişehir Mahallesi Yavuz Selim Sokağı’nda çıkan çatışmada Lokman Süre adlı bir sivilin öldürüldüğünü öne sürdü.  Doğan Haber Ajansı (DHA) ise öldürülen kişinin PKK'nın gençlik yapılanması YDG-H üyesi olduğu ve polise ateş açtığı iddialarına yer verdi.

DİHA’nın haberinde “Kazılan hendekleri kapatmak isteyen polisler zırhlı kepçe ve akrep tipi zırhlı araçlarla sokağa girdi. Hendeklerin kapatılması sırasında polislerin çevreye rastgele açtığı ateş sonucu sokakta bulunan Lokman Süre isimli genç karnından ağır yaralandı” iddiası yer aldı.

Haberde, “İlk müdahale ardından ameliyata alınan Süre tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti” ifadelerine yer verildi.

 

Doğan Haber Ajansı: Öldürülen kişinin
YDG-H'li olduğu iddia ediliyor

 

Öte yandan, DHA öldürülen kişinin PKK'nın gençlik yapılanması YDG-H üyesi olduğu ve polise ateş açtığı iddialarına yer verdi.

DHA'nın haberine şu ifadelere yer verildi:

Ekiplerin hendekleri kapattığı sırada PKK'lılar polise ateş açtı. Polisin de karşılık vermesi üzerine bir süre çatışma yaşandı.

Çatışma sırasında sivil vatandaş olduğu belirtilen 1 kişi yaralandı. Yaralanan kişi bölgeye çağırılan ambulansla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak ameliyata alındı.

Daha sonra mahalleden bir süre silah sesleri geldi. Polis, hendek kapatılan bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı.

 

Çıkan çatışmada yaralanan kişi hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen öldü. Ölen kişinin 22 yaşında Lokman Süre  ve YDG-H üyesi olduğu iddia edildi. Süre'nin hendek kapatan polislere ateş açtığı ve çıkan çatışma sırasında yaralandığı, kaldırıldığı hastanede de öldüğü ifade edildi.

DİHA'nın geçtiği fotoğraftaki gencin Lokman Süre olduğu belirtiliyor

 

 

ETİKETLER

dihaçatışmasivilnusaybinhaber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24