Nusaybin'deki çatışmada bir kişi hayatını kaybetti

Dicle Haber Ajansı (DİHA), Nusaybin ilçesi Yenişehir Mahallesi Yavuz Selim Sokağı’nda çıkan çatışmada Lokman Süre adlı bir sivilin öldürüldüğünü öne sürdü. Doğan Haber Ajansı (DHA) ise öldürülen kişinin PKK'nın gençlik yapılanması YDG-H üyesi olduğu ve polise ateş açtığı iddialarına yer verdi.

DİHA’nın haberinde “Kazılan hendekleri kapatmak isteyen polisler zırhlı kepçe ve akrep tipi zırhlı araçlarla sokağa girdi. Hendeklerin kapatılması sırasında polislerin çevreye rastgele açtığı ateş sonucu sokakta bulunan Lokman Süre isimli genç karnından ağır yaralandı” iddiası yer aldı.

Haberde, “İlk müdahale ardından ameliyata alınan Süre tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti” ifadelerine yer verildi.

Doğan Haber Ajansı: Öldürülen kişinin

YDG-H'li olduğu iddia ediliyor

Öte yandan, DHA öldürülen kişinin PKK'nın gençlik yapılanması YDG-H üyesi olduğu ve polise ateş açtığı iddialarına yer verdi.

DHA'nın haberine şu ifadelere yer verildi:

Ekiplerin hendekleri kapattığı sırada PKK'lılar polise ateş açtı. Polisin de karşılık vermesi üzerine bir süre çatışma yaşandı.

Çatışma sırasında sivil vatandaş olduğu belirtilen 1 kişi yaralandı. Yaralanan kişi bölgeye çağırılan ambulansla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak ameliyata alındı.

Daha sonra mahalleden bir süre silah sesleri geldi. Polis, hendek kapatılan bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı.

Çıkan çatışmada yaralanan kişi hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen öldü. Ölen kişinin 22 yaşında Lokman Süre ve YDG-H üyesi olduğu iddia edildi. Süre'nin hendek kapatan polislere ateş açtığı ve çıkan çatışma sırasında yaralandığı, kaldırıldığı hastanede de öldüğü ifade edildi.