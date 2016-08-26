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DİHA muhabiri ve Azadiya Welat çalışanı tutuklandı

Tutuklu gazeteci sayısı 95'e çıktı!

26 Ağustos 2016 19:10

Van’da gözaltına alınan Dicle Haber Ajansı (DİHA) muhabiri Erdem Mühirci ile Azadiya Welat gazetesi çalışanı Ali Aşikar tutuklandı.

21 Ağustos günü düzenlenen ev baskınlarında gözaltına alına Erdem Mühirci’nin de aralarında bulunduğu 7 kişi, İl Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından Van Adliyesi’ne çıkarıldı.

Savcılık ifadelerinden sonra 7 kişi, “Örgüte eleman kazandırmak” ve “Örgüt üyesi olmak” iddiasıyla sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak, Van M Tipi Cezaevi’ne gönderildi.

Savcılık ifadelerinden sonra Mühirci ve beraberindeki 6 kişi, “Örgüte eleman kazandırmak” ve “Örgüt üyesi olmak” iddiasıyla sevk edildikleri mahkeme tarafından aynı iddiayla tutuklanarak, Van M Tipi Cezaevi’ne gönderildi.

25 Ağustos’ta Erciş’te gözaltına alınan Azadiya Welat gazetesi çalışanı Ali Aşikar da, İlçe Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarıldı.

Savcılık ifadesinin ardından Aşikar, “Örgüt adına suç işlemek” ve “Patlayıcı madde bulundurmak” iddialarıyla tutuklanarak, Van M Tipi Cezaevi’ne gönderildi. 

 

Tutuklu gazeteci sayısı 95'e çıktı!

 

OHAL'de darbe soruşturması kapsamında tutuklanan 51 gazeteci, OHAL darbe soruşturması dışında tutuklanan 11 gazeteci ve OHAL ötutuklanmış 33 gazeteciyle birlikte toplam 95 gazeteci, gazete sahibi ve imtiyaz sahibi tutuklu. 

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