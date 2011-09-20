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Diha muhabiri tahliye edildi ANKARA (A.A)

20 Eylül 2011 21:25

-Diha muhabiri tahliye edildi ANKARA (A.A) - 20.09.2011 - ''Terör örgütüne üye olduğu'' iddiasıyla yargılanan Dicle Haber Ajansı (DİHA) muhabiri Emine Altınkaya'nın tahliyesine karar verildi. Altınkaya'nın da aralarında bulunduğu 42 kişi hakkında açılan davanın görülmesine Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmaya, Altınkaya ile tutuklu 11 sanık, bazı tutuksuz sanıklar ve avukatları katıldı. Tutuklu sanıkların avukatları, duruşmada müvekkillerinin serbest bırakılmalarını isterken mahkeme heyeti, ara kararında tutuklu sanık Altınkaya'nın tahliyesine karar verdi, eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi. Sanıkların ''terör örgütüne üye olmak'' suçundan cezalandırılması talep edilen iddianamede, bir sanığın ''patlayıcı madde bulundurmak'', bir başka sanığın ise ''6136 sayılı yasaya muhalefet'' suçlarından ayrıca cezalandırılması isteniyor.

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