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DİHA MUHABİRİ SERBEST BIRAKILMADI ANKARA (A.A)

20 Temmuz 2011 23:47

-DİHA MUHABİRİ SERBEST BIRAKILMADI ANKARA (A.A) - 20.07.2011 - Dicle Haber Ajansı (DİHA) muhabiri Emine Altınkaya'nın da aralarında bulunduğu 42 kişinin ''bölücü terör örgütü üyesi'' oldukları iddiasıyla yargılanmasına devam edildi. Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu 11 sanıkla, bazı tutuksuz sanıklar ve avukatları katıldı. Yoklama sırasında bazı sanıklar, hazır bulunduklarını Kürtçe olarak söyledi. Bu durum, mahkeme başkanınca tutanağa geçirildi. Celsede hazır bulunan tutuksuz 4 sanık savunmasını yaptı. Suçlamaları kabul etmeyen sanıklar, beraatlarını istedi. Duruşmanın, ilk celsesinde ''ana dilde savunma yapma'' talepleri reddedilen sanıklara, savunma yapıp yapmayacakları yeniden soruldu. Söz alan sanıklar, ''ana dilde savunma'' talebinde ısrar etti. Mahkeme heyeti, Cumhuriyet savcısının da talebi doğrultusunda, sanıkların Türkçe bilmeleri nedeniyle ''ana dilde savunma yapma'' taleplerini kabul etmedi. Cumhuriyet savcısı, dosyadaki eksiklerin giderilmesi ve tutuklu sanıkların tutukluluklarının devamını isterken, sanık avukatları, müvekkillerinin tahliyelerini talep etti. -SALONDA ARBEDE ÇIKTI- Duruşmada daha sonra, mahkeme heyeti baş başa müzakereye çekildi. Tutuksuz sanıklar duruşma salonundan çıkartıldığı sırada, jandarma ile sanıklar arasında arbede yaşandı. Sanıklara jandarma müdahale ederken, arbede sırasında sanıkların bulundukları alanı çeviren tahta parmaklıklar kırıldı. Duruşma salonu güvenlik görevlilerince boşaltıldı. Mahkeme heyeti ara kararları açıklarken, sanıkların ''güvenlik nedeniyle'' salona tekrar alınmamasına bazı sanık avukatları tepki gösterdi.  Mahkeme heyeti, DİHA muhabiri Emine Altınkaya'nın da aralarında bulunduğu 11 sanığın tutukluluk durumunun devamına karar verirken, eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi. Sanıkların ''terör örgütüne üye olmak'' suçundan cezalandırılması talep edilen iddianamede, bir sanığın ''patlayıcı madde bulundurmak'', bir başka sanığın ise ''6136 sayılı yasaya muhalefet'' suçlarından ayrıca cezalandırılması isteniyor.

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