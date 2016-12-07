DİHA muhabiri Mehmet Güleş, tutuklandı

Elazığ Adliyesi’nde 5 Aralık’ta haber takibi yaptığı sırada ‘hakkında arama kararı var’ denilerek gözaltına alınan gazeteci Mehmet Güleş, Emniyet Müdürlüğü’nde işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Emniyette susma hakkını kullanan Güleş, savcılık tarafından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkeme, Güleş’in yaptığı haberler ve haber kaynakları ile yaptığı görüşmeleri gerekçe göstererek, tutuklama kararı verdi.

Evrensel'de yer alan habere göre, Güleş’in tutuklanmasına KHK ile kapatılan Dicle Haber Ajansı’nda muhabirlik yaptığı dönemdeki haberler, Facebook paylaşımları ve haber kaynakları ile yapılan haber görüşmeleri gerekçe gösterildi. Güleş’in, 24 ve 25 Aralık 2015 tarihinde 14 yaşında öldürülen bir çocuğun cenaze töreninin haber takibini yapması, 26 Aralık 2015 tarihinde Karakoçan’da yapılacak olan Roboski anmasına ilişkin haber kaynaklarından görüntü ve fotoğraf istemesi delil gösterildi. Güleş’in tutuklanmasına gerekçe yapılan haber görüşmelerinden bazıları şöyle:

- Şubat 2015’te Diyarbakır’daki eylemler sırasında muhabir arkadaşına nerede olduklarını sormak

- Şubat 2015’te KJA’da yapılan basın toplantısı haberini takip etmek

- 11 Mart 2016 tarihinde Newroz haberi için haber kaynakları görüşme yapmak

- 15 Mart tarihinde gözaltına alınanlara ilişkin telefonla yapılan görüşmeler ve gözaltına alınan kişilerin isimlerini istemek

- 15 Mart tarihinde yaşamını yitiren bir kişinin ölümüne ilişkin cenazenin ne zaman yapılacağını sormak

- 16 Mart 2016 tarihinde Vedat Bingöl adlı bir kişinin gözaltına alınmasına ilişkin yapılan telefon görüşmesi

- Yapılan bir panele ilişkin üniversite arkadaşı R.C.’den görüntü istemek

- Çeşitli tarihlerde televizyon programlarına bağlanarak sokağa çıkma yasağı döneminde Silopi’de yaşananlara ilişkin bilgi aktarmak

- 8 Eylül 2015 tarihinde Dersim Pülümür yolunda PKK’lılar tarafından alıkonulan Semih Özbey isimli askerin babası ile yaptığı görüşmenin notları

“Ben bir gazeteciyim"

Gazeteci Güleş savunmasında, “Ben bir gazeteciyim. Benim yaptığım bütün faaliyetler gazetecilik faaliyetleridir. Bugüne kadar neden bu kadar bekletildi. Hatta yakalandığımda da gazetecilik faaliyeti yürütüyordum. Bana atılı suçların hiçbirini kabul etmiyorum” dedi.

Güleş’in Avukatı Ali Cemal Zülfikar da mahkemede “Müvekkilim İletişim Fakültesi 4. Sınıf öğrencisi. Şu anda da gazetecilik yapıyor. Tapelerin tüm içerikleri tamamen gazetecilik konuşmalarıdır. Kendisi adliyede haber takibi yaparken kolluk tarafından, ifaden var, diye çağrılarak ‘Örgüt üyeliği’ ve ‘örgüt propagandası yapma’ suçundan ifadesi alınmıştır. Teknik takip Mayıs ayına kadar sürmüştür. Mayıs ayından bugüne kadar hiçbir işlem yapılamamıştır. İletişimin tespitinde, “X kişiyle yapılan görüşme” ibaresinde aslında kiminle iletişim kurduğu belli. Ancak bu şekilde nitelendirme ile sanki yasa dışı faaliyet içerisindeymiş gibi gösterilmeye çalışılmıştır” tutuksuz yargılama talep etti.

Savunmaların ardından kararını açıklayan mahkeme, gazetecilik faaliyetlerini sıralayarak tutuklamaya hükmetti. Güleş, Elazığ E Tipi Kapalı Cezaevi’ne götürüldü.