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DİHA muhabiri Erdem Mühirci tahliye oldu

"Gerçekleri yazmaya devam edeceğim"

01 Mart 2017 10:19

Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan Dicle Haber Ajansı’nın (DİHA) 7 aydır tutuklu bulunan Başkale muhabiri Erdem Mühirci mahkemece verilen tahliye kararının ardından serbest bırakıldı. 

"Gerçekleri yazmaya devam edeceğim"

DİHA'nın haberine göre, cezaevinde son dönemde yaşanan hak ihlallerine dikkat çeken Mühirci, ”Son dönemde cezaevi yönetiminin keyfi uygulamalarına maruz kalıyordu tutsaklar. Yemeklerden tutalım iletişim haklarımıza kadar her şey engelli ve keyfi durumlara takılıyordu. Serbest bırakıldım ama halen cezaevinde kalan gazeteci arkadaşlarım var. Dolaysıyla sevinemiyoruz da. Arkadaşlarımızın da bir önce serbest bırakılması gerekir. Ben daha önce olduğu gibi gazetecilik yapmaya devam edeceğim. Yine gerçekleri olduğu gibi yazmaya devam edeceğim” dedi.

Mahkeme Mühirci'nin de aralarında bulunduğu 8 kişi hakkında ilk duruşmada tahliye kararı vermişti.

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