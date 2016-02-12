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DİHA muhabiri Beritan İrlan gözaltına alındı

İrlan, Aralık ayında gaz fişeğiyle yaralanmıştı

12 Şubat 2016 20:52

Cizre’de yaralıların ailelerini takip eden DİHA muhabiri Beritan İrlan özel harekat polisleri tarafından gözaltına alındı.

sendika.org’un haberine göre, Cizre’de Cudi ve Sur mahallelerine giden ve  yaralı ailelerini takip eden DİHA muhabiri Beritan İrlan gözaltına alındı.

Sokağa çıkma yasağının devam ettiği Cizre’de “sokağa çıkma yasağını ihlal” gerekçesiyle gözaltına alınan İrlan, Şehit Murat Akançay Karakolu’na götürüldü. 

DİHA muhabiri İrlan, geçtiğimiz Aralık ayında Sur’daki protestoları takip ederken gaz fişeğiyle yaralanmıştı.

 Erciş’te DİHA muhabiri İdris Yılmaz ile JINHA muhabiri Vildan Atmaca, Silopi’de DİHA muhabiri Nedim Oruç, Malatya’da da DİHA muhabiri Nuri Akman ve son olarak dün DİHA Antep muhabiri Nazım Daştan tutuklanmıştı.

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