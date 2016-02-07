DİHA: Mardin'de başında vurulmuş kimliği belirsiz bir kişinin cenazesi bulundu

Mardin'in Kızıltepe ilçesi Mezopotamya Mahallesi 395'inci Sokak'ta kimliği belirsiz bir erkeğe ait cenaze, vatandaşlar tarafından bulundu. Vatandaşların polise haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda özel harekât polisi ile olay yeri inceleme ekibi sevk edildi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için cenaze ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Dicle Haber Ajansı (DİHA)’nın iddiasına göre, kimliği belirlenemeyen cenazeye ilişkin ilk bulgu, şahsın başka bir yerde başından silahla vurulup sokağa bırakıldığı yönünde.