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Gözaltına alınan DİHA Haber Müdürü ve Kürtçe editörü serbest bırakıldı

Dicle Haber Ajansı'nda gözaltına alınan iki kşi serbest bırakıldı

26 Eylül 2013 01:52

Nusaybin'de gözaltına alınan DİHA Haber Müdürü İbrahim Aslan ve Kürtçe Haber Editörü Erdoğan Altan serbest bırkıldı.

Fırat  Haber Ajansı'nda yer alan haber göre, Mardin'in Nusaybin ilçesinden Kızıltepe'ye gitmek üzere yola çıkan Dicle Haber Ajansı (DİHA) Haber Müdürü İbrahim Aslan ve Kürtçe Haber Editörü Erdoğan Aslan, ilçe çıkışında polis tarafından gözaltına alındı. Polis tarafından kurulan arama noktasında henüz öğrenilemeyen bir nedenle gözaltına alınan Aslan ve Altan'ın polise ait zırhlı araçta bekletildikleri daha sonra serbest bırakıldıkları bildirildi.

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