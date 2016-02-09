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DİHA: Diyarbakır'da 16 yaşındaki çocuk öldürüldü

Olay yerinde hayatını kaybeden Mahmut Bulak isimli çocuğun cenazesi hastaneye kaldırıldı

09 Şubat 2016 16:53

Dicle Haber Ajansı, Diyarbakır’da Cizre için yapılan yürüyüş sırasında yapılan müdahale sırasında 16 yaşındaki çocuğun öldürüldüğünü duyurdu.

Dicle Haber Ajansı’nın haberine göre, Cizre’de 14 Aralık’tan bu yana devam eden sokağa çıkma yasağı ve bodrum katında mahsur kalan yaralıların akıbetinin bilinmemesini protesto etmek amacıyla düzenlenen yürüyüşe müdahale edildi. Kentin birçok noktasına yayılan olaylar sırasında Sento Caddesi üzerinde bulunan Geterler Petrol yanında Mahmut Bulak (16) adlı çocuk öldürüldü.

Kurşunun başına isabet etmesi sonucu çocuk, olay yerinde yaşamını yitirirken cenazesi ambulansla kaldırıldı.

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