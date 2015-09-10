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DİHA: Cizre'de polisin ateş açmasıyla başlayan çatışmalarda 2'si kadın 3 kişi yaşamını yitirdi

İddiaya göre, polis yaralılar için bölgeye ambulans sokmuyor

10 Eylül 2015 11:49

Dicle Haber Ajansı, Şırnak'ın Cizre ilçesinde mahallelere yapılan top atışları, zırhlı araçlardan ve keskin nişancıların ateş açması ile çıkan çatışmalarda şu ana kadar 2'si kadın 3 kişinin yaşamını yitirdiğini öne sürdü.

İddiaya göre, halk sokaklarda saldırıları protesto ederken, İdil'den yola çıkan bakanlar ve HDP heyetinin yolu yeniden kesildi.

DİHA, Cizre'de sokağa çıkma yasağının başladığı 4 Eylül'den bu yana en ağır saldırıların gerçekleştiğini öne sürüyor. İddiaya göre, şiddetli çatışmaların yaşandığı Cudi Mahallesi'nde 3 kişi yaşamını yitirdi. Biri çocuk ve biri ağır olmak üzere 3 kişi de yaralandı. Polisin bölgeye ambulans sokmadığı iddiasıyla halkın yaralıları kendi imkanlarıyla tedavi etmeye çalıştığı söyleniyor. 

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