Cizre'de 12 yaşında bir çocuk öldürüldü!

Cizre'de çatışmaların sürdüğü Cudi Mahallesi'nde bugün sokakta oynayan 12 yaşındaki Bişeng Goran, kurşun isabet etmesi sonucu yaşamını yitirdi.
Cizre’de çatışmaların sürdüğü Cudi Mahallesi’nde bugün sokakta oynayan 12 yaşındaki Bişeng Goran, kurşun isabet etmesi sonucu ağır yaralandı.
Çevrede bulunanlar tarafından Cizre Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Bişeng Goran, yolda hayatını kaybetti.
Goran’ın cesedi otopsi yapılmak üzere Şırnak Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Olayla ilgili yetkililer soruşturma başlattı.