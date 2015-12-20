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Cizre'de karnından vurulan kadın, 7 aylık bebeğini kaybetti!

DİHA, hamile kadının güvenlik güçleri tarafından öldürüldüğü iddia ederken, Vatan gazetesi Yanalak'ın PKK'lılarca açılan ateşle öldürüldüğünü ileri sürdü

20 Aralık 2015 22:35

Sokağa çıkma yasağının devam ettiği Cizre’nin Nur mahallesinde 8 aylık hamile kadın Güler Yanalak (32), çıkan çatışma sırasında açılan ateş sonucu hayatını kaybetti. DİHA, hayatını kaybeden hamile kadının özel harekat polisleri tarafından açılan ateşle karnından vurulduğunu iddia ederken, Vatan gazetesi, Yanalak'ın PKK'lılarca açılan ateşle öldürüldüğünü ileri sürdü.

Vatan'ın haberine göre yine Cizre'nin Silopi mahallesinde ise 70 yaşındaki Selahattin Bozkurt'un PKK'lıların saldırısı sonucu hayatını kaybettiği iddia edildi.

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