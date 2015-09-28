Gözaltına alınan DİHA, Azadiye Welat ve Kurdi-Der çalışanları serbest bırakıldı

Diyarbakır'da DİHA, Azadiye Welat, Aram Yayınları ve KURDİ-DER’in bulunduğu binaya “makul şüphe” gerekçesiyle baskın düzenleyen polis 32 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan kişilerden 31'i serbest bırakıldı.

DİHA, Azadiya Welat, Aram Yayınları ve KURDÎ-DER’in bulunduğu binayı basan polisin gözaltına aldığı 32 kişinin Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemleri gece yarısı tamamlandı. Emniyette skandal bir uygulamaya imza atarak, gazetecileri “barut izi” aramasından geçiren polis, daha sonra 32 kişiyi sağlık kontrolü için hastaneye götürdü. Selahattin Eyyübi Devlet Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçen 31 kişi serbest bırakıldı. Yaşı küçük olan Che Guevara Dargın ise eski bir davadan dolayı hakkında çıkan arama kararı gerekçesiyle Çocuk Şube’ye götürüldü.

Baskın yapan polislerin elinde hiçbir arama izni olmadığı, resmi bir belgenin bulunmadığı iddia edildi. Çalışanları gözaltına alınan Dicle Haber Ajansı, 24 Temmuz sonrasında 20 kez sansürlenmişti.



Gözaltında bulunanlardan bazılarının isimleri şöyle:



Müjdat Can, Dicle Müftüoğlu, Reşit Bayram, Ömer Çelik, Devren Toptaş, Mazlum Dolan, Nurettin Akyıldız, Siyabend Yaruk, Ercan Bilen, Ferah Kılıç, Meltem Oktay, Ramazan Ölçen, Zafer Tüzün, Zeynel Abidin Bulut, Besalet Yaray, Ferit Köylüoğlu, Mahmut Rubanas, Aziz Oruç, Ayşe Nevroz, Suzan Toprak, Nazemin Çap