DİHA: 77 yaşındaki kadını 'örgüt üyeliği'nden tutukladılar

Dicle Haber Ajansı, Muş Varto'ya bağlı köyüne yapılan baskında gözaltına alınan 77 yaşındaki Sise Bingöl, "Örgüt üyeliği" iddiasıyla tutuklandı.
Muş'un Varto ilçesine yönelik askeri operasyonlar sırasında Badan köyüne yapılan baskında gözaltına alınan 3 kişiden 77 yaşındaki Sise Bingöl, İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki ifade işlemlerinin ardından Varto Adliyesi'ne çıkarıldı. Savcılık ifadesinden sonra tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen Bingöl, "Örgüt üyeliği" iddiasıyla tutuklanarak, Muş E Tipi Cezaevi'ne gönderildi