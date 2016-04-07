T24 LogoT24 Logo
Gündem

DİHA: 77 yaşındaki kadını 'örgüt üyeliği'nden tutukladılar

77 yaşındaki kadın Muş E Tipi Cezaevi'ne gönderildi

07 Nisan 2016 18:58

Dicle Haber Ajansı, Muş Varto'ya bağlı köyüne yapılan baskında gözaltına alınan 77 yaşındaki Sise Bingöl, "Örgüt üyeliği" iddiasıyla tutuklandı.

Muş'un Varto ilçesine yönelik askeri operasyonlar sırasında Badan köyüne yapılan baskında gözaltına alınan 3 kişiden 77 yaşındaki Sise Bingöl, İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki ifade işlemlerinin ardından Varto Adliyesi'ne çıkarıldı. Savcılık ifadesinden sonra tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen Bingöl, "Örgüt üyeliği" iddiasıyla tutuklanarak, Muş E Tipi Cezaevi'ne gönderildi

ETİKETLER

muşvartomuş e tipi cezaeviörgüt üyeliğitutuklamabaskın

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Wikipedia erişime açıldı ...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24