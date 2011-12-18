Digitürk'ün zararı 100 milyon doları aştı

T24 - Spor Toto Süper Lig'in yayın hakkına sahip olan Digitürk, futbolda şike soruşturmasının ardından aboneliklerin iptal edilmesiyle gelirlerinin ciddi anlamda düştüğünü bildirdi. Zararı 100 milyon doları aşan şirket, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve kulüplerden zararın giderilmesine dair olumlu yanıt alamaması halinde, ihale bedelinin düşürülmesi için mahkemeye başvuracağını açıkladı.





Digital Platform İletişim Hizmetleri AŞ (Digitürk) yetkilileri, şike soruşturması kapsamında gözaltıların başlamasıyla büyük oranlarda abonelik iptal talepleriyle karşılaştıklarını belirterek, iptallerin soruşturmaya dahil olan kulüplerin taraftarların yanı diğer kulüp taraftarlarından da katılmasıyla arttığını söyledi.



Soruşturmanın kapsamının genişletilmesiyle mevcut aboneliklerin iptalinin yanı sıra abone olmak isteyen futbolseverlerin bu fikrinden vazgeçmesinin gelirlerinde ciddi bir düşüşe neden olduğunu aktaran yetkililer, şu bilgileri verdiler:



''Sözleşme ile dolar cinsinden ödemekle yükümlü olduğumuz bedel, doların aşırı yükselmesiyle aleyhimize işledi. Bu, enflasyon rakamlarıyla birlikte değerlendirildiğinde şirketimizin futbol maliyetinde bir önceki sezona göre beklenmeyen 50 milyon dolarlık artışa neden oldu. Ama biz maliyetlerdeki 50 milyon dolarlık beklenmeyen bu artışa rağmen yaşanan süreç nedeniyle futbol sevgisi ve izleme alışkanlığı derinden etkilenmiş abonelerimize maliyet artışını yansıtmadık. Fedakarlığa devam ederek, HD servislerinin 1 yıl boyunca futbol abonelerince ücretsiz izlenebilmesini sağlayan kampanyalarla futbol abonesini sistemde tutmaya çalıştık.''

Play-Off iptallerin önüne geçti ama



TFF'nin Süper Lig'de Play-Off uygulaması getirmesinin abone kayıplarındaki büyük düşüsün önüne geçmesine rağmen, hedeflenen abone sayısının çok altında kalınmasını bir türlü engelleyemediğini vurgulayan yetkililer, yayıncı kuruluş olarak bu sezon için toplam zararlarının 100 milyon doların üzerinde olduğunu açıkladılar.

''Tek başına bedel ödemek hukuka aykırı''



İhale dönemleri arasında en büyük geliri 2011-2012 futbol sezonundan beklediklerini ama yaşananlar nedeniyle hesaplarının alt üst olduğunu ifade eden Digitürk yetkilileri, şunları söyledi:



''İhale döneminden beri imzaladığı sözleşmenin her yükümlülüğünü yerine getiren ve soruşturmayla ilgisi olamayan şirketimiz, yıllardır Türk futbolunun marka değerinin artması için en önde olmayı görev edinmiştir. Buna rağmen yaşananların bedelini hiçbir suçu olmamasına rağmen tek başına üstlenmesi hakkaniyete ve hukuka aykırıdır. Bu konuda TFF ve kulüplerle yapılan görüşmelerde bu soruna duyarlı bir biçimde çözüm üretilmemesi durumunda, şirketimiz istemeyerek de olsa bedel revizesi için hukuki yollara başvurmak durumunda kalacaktır.''

İhale süreci kıran kırana geçmişti



14 ocak 2010'da 214 milyon 300 bin dolar muhammen bedelle başlayan A Paketi (Süper Lig yayın hakkı) ihalesinde Türk Telekomünikasyon AŞ 215, Digital Platform İletişim Hizmetleri AŞ ise 220 milyon dolar teklif vermiş, 2. turdaki açık artırma Digital Platform İletişim Hizmetleri'nin 220 milyon dolarlık teklifi üzerinden başlamış, karşılıklı fiyat artırmalarla 3.5 saat süren ihaleyi, 321 milyon dolarlık teklifle Digital Platform İletişim Hizmetleri AŞ kazanmıştı.



Digital Platform İletişim Hizmetleri AŞ, A Paketi (Süper Lig yayın hakkı) ihalesini şu rakamlarla almıştı:



Muhammen bedel 214.300.000 dolar

İhale sonucu 321.000.000 dolar

TFF payı (yüzde 10) 32.100.000 dolar

Organizasyon payı (yüzde 2) 6.420.000 dolar

Paylar toplamı 38.520.000 dolar

Toplam tutar 359.520.000 dolar

KDV (yüzde 18) 64.713.600 dolar

KDV dahil yıllık toplam 424.233.600 dolar

4 yıllık toplam 1.668.532.320 dolar

4 yıllık KDV dahil toplam 1.968.868.138 dolar