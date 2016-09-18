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Digitürk’ü basan üsteğmen: Darbeyi geç fark ettik, vazgeçme şansımız olmadı

"Terör alarmı var, dediler"

18 Eylül 2016 11:25

15 Temmuz gecesi önce TRT'yi ardından da Digitürk binasını basıp yayını kesen askerlerin ifadeleri ortaya çıktı. Yeşilyurt'taki Hava Okulu'nda üstteğmen olarak görev yapan O.G., İstanbul Sulh Ceza Hâkimliği'nde verdiği ifadede olay günü yaşananları anlattı.

Sabah gazetesinden Dilek Yaman'ın haberine göre, üsteğmen ifadesinde, darbe girişiminden bir ay sonra yakalanan Yüzbaşı Metin Mustafa Ateşeoğlu'ndan saat 18:30 sularında "Ciddi bir terör olayı var. Öğrenciler saat 22.00'de dönüş yapsın. Yoklama al. Gelip kontrol edeceğim" şeklinde talimat aldığını dile getirdi.

 

''Öğrencileri silahlandırın"

 

Aldığı talimat üzerine evden birliğe gitmek üzere yola çıktığını söyleyen O.G., "Yoldayken Ankara'dan jet sesleri geldiğini öğrendim. Ankara'daki ailemi aradım, durumu sordum. Birliğe geldikten bir süre sonra Yüzbaşı Ateşoğlu geldi ve alarm seviyesinde olduğumuzu, öğrencilerin silahlandırılmasını söyledi.

Alay Komutanı Albay Hüseyin Ergezen tarafından durumun izah edileceği belirtildi."Darbe girişimi gerçekleşseydi, TRT'nin başına geçeceği iddia edilen Albay Hüseyin Ergezen'in birliğe gelerek havalimanı destek birim komutanlığına geçtiğini belirten üsteğmen şöyle devam etti: "Bize herhangi bir açıklamada bulunmadı. 10 kişi helikoptere bindik. Giderken Köprü'nün durumunu gördük. Sorduğumuzda oraya varıldığında anlatılacağı söylendi."

 

"Darbeyi geç fark ettik,
vazgeçme şansımız olmadı"

 

O.G. ifadesine şöyle devam etti:

"Albay Hüseyin Ergezen,TRT binasına gidince bize yayını gösterdi, bildiri okunmaktaydı. Daha sonra bizi tekrar helikoptere bindirdi, kendisi geleceğini söyledi ancak gelmedi. Bizi İnönü Stadı'na götürdüler. Başımızda Hamdi Acar Albay ile otobüsle Digiturk binasına gittik. Yayın odasına indik. Güvenlik kameraları kapatıldı. Darbe girişiminin çok geç farkına vardığımız için vazgeçme şansımız olmadı, isnat edilen suçlardaki hiçbir planlı faaliyet hakkında bilgim yoktur, suçlamaları kabul etmiyorum."

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