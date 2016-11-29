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Spor

Digiturk'ten van Persie'ye sansür!

Beşiktaş sosyal medya hesaplarını kapattırmak isteyen Digiturk'e taraftarlardan tepki geldi

29 Kasım 2016 11:42

Robin van Persie'nin, Galatasaray'a attığı golün videosu paylaşması yayıncı kuruluşu rahatsız etti. Digiturk, Twitter aracılığıyla sosyal medyada paylaşılan videolu içeriği sildirdi.

Süper Lig’in yayın haklarını 5 yıllığına 500 milyon dolara satın alan Digiturk, Fenerbahçe’nin yıldızı Robin van Persie’nin Galatasaray’a attığı gol paylaşımını Twitter’a şikayet ederek kaldırttırdı.

Robin van Persie’nin Galatasaray maçında attığı golü içeren tweeti, Digiturk’un şikayetiyle telif hakkı ihlali nedeniyle kaldırıldı.

Beşiktaş hesaplarını kapattırdı

 

Öte yandan Twitter’da Beşiktaşlı sosyal medya hesaplarına yönelik kapatma hareketine yönelik tepkiler var.

Siyah-beyazlı taraftarlar #BeşiktaşaSansürVar sloganı ile Beşiktaş taraftarlarına yönelik hesapların Digiturk’ün şikayetiyle kapatılmasını protesto ediyor.

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