Digitürk şifreyi kaldırıyor

23 Eylül Çarşamba sabahı saat 08.00 itibarı ile başlayacak şifresiz yayın 28 Eylül Pazartesi 08.00’a kadar devam edecek.



Medyatava'nın haberine göre, Digiturk üyeleri bayram boyunca aksiyondan komediye, animasyondan bilimkurguya, yeni Türk filmlerinden klasik Türk filmlerine kadar birçok filmi Moviemax, dizileri ise Dizimax kanallarından ücretsiz izleyebilecek.



Ayrıca çocuklar, çocuk kanallarında yayınlanan içeriklere, belgesel severler de yayın platdormunun sunduğu belgesellere ücretsiz erişebilecek.