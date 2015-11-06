Digitürk'te satış bilmecesi

Rekabet Kurulu, Digiturk'ün yüzde 100'ünün beIN Media Group'a satışını onayladı. TMSF'nin Digiturk'ü kaç paraya sattığı açıklanmadı. TMSF Başkanı AA'ya yaptığı açıklamada Digiturk’ün satışının gerçekleştiği şeklindeki haberlerin doğru olmadığını söyledi.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanı Şakir Ercan Gül, "Digiturk'un satış süreci devam ediyor. Satış tamamlanınca açıklama yapacağız" dedi.

Digiturk'un satış sürecine ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Gül, "Digiturk'un satış süreci devam ediyor. Satış tamamlanınca açıklama yapacağız.

'Digiturk'ün satışı gerçekleşti' şeklindeki haberler doğru değil. Satış henüz gerçekleşmedi. Rekabet Kurumu'nun satışa onay vermesi sadece şartlardan birisi" ifadelerini kullandı.

Rekabet Kurumu'nun 4 Kasım'da internet sitesinde yayımlanan Kurul kararlarında, DP Acquisitions B.V 'nin hisselerinin tamamının beIN Media Group LLC. tarafından devralınması işlemine izin verdiği duyurulmuştu.

beIN Media Group, Çukurova Grubu ile Providence Equity Partners tarafından kontrol edilen fonlara ait olan ve Digiturk markası altında faaliyet gösteren Türk Pay-TV platform grubunun holding şirketi DP Acquisitions B.V.'yi satın almak için nihai sözleşme imzalandığına yönelik açıklama yapmıştı.

Katarlı şirket satın almıştı

Katarlı medya şirketi beIN Media Group, Çukurova Grubu'nun Mayıs 2013 tarihinden itibarenTürkiye Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nda (TMSF) bulunan Digiturk'teki ortaklığına ilişkin yönetim haklarını satın almıştı.