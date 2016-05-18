Digitürk CEO'su: Türkiye'de futbola ilgi azaldı, zarar ediyoruz

Digiturk İcra Kurulu Başkanı Ümit Önal, Türkiye'de futbola olan ilginin azaldığını savunarak, "Yılda 400 milyon dolar veriyoruz ve futboldan zarar ediyoruz. Bugün Süper Lig maçları ortalama 8 bin kişiye oynanıyor. Bu rakam İngiltere ve Almanya’da 40 binleri geçiyor. Futbolda sadece seyirci değil sponsor ilgisi de azaldı" dedi.

Hürriyet'te yer alan habere göre; Digiturk İcra Kurulu Başkanı Ümit Önal, şirketin Katarlı beIN Media Group’a satışından derbi maçının reklam gelirine, yayın ihalesinden ‘Süper Final’e, müşteri şikayetlerinden Süper Lig fikstürüne kadar birçok konuya açıklık getirdi. “3 yıldır TMSF ile içine kapanmış bir şirket vardı” diyen Önal, Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) yılda 400 milyon dolar verdiklerini ve Digiturk’ün futboldan zarar ettiğini anlattı. Önal, “Türkiye’de futbola ilgi azaldı. Böyle devam ederse yeni yapılacak yayın ihalesinde 400 milyon dolara ulaşmak zor. İhalenin ocak ayında yapılması gerekiyor. Ancak henüz TFF mi yapacak, yoksa Kulüpler Birliği mi yapacak bu bile belli değil” dedi.

Yüzde 100'ünü alıyor



Digiturk’ün 3 yıl önce Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) devredildiğini hatırlatan Ümit Önal, “Katarlı beIN Media Group ile yaklaşık 6 ay önce anlaşmaya varıldı. Tüm vergi ile ilgili prosedürler tamamlandı. Aradaki pürüzler de çözüldü. Katarlı gruba satış için son iki aya giriyoruz. 1 milyar doların üzerinde bir satış olacak. Son dönemlerin en büyük yabancı medya yatırımı. Katarlı şirket Digiturk’ün yüzde 100’ünü alıyor. Dünyada içerik yatırımı yapan şirketin sahibi de futbola büyük ilgi duyuyor. Şirketin sahibi aynı zamanda Paris Saint Germain Kulübü’nün sahibi Nasser Al-Khelaifi” dedi.



"İhaleyi kim yapacak?"



Ocak ayında Süper Lig’in yayın hakları için ihaleye çıkılması gerektiğini anlatan Ümit Önal, şu bilgileri verdi: “Bu ihaleyi kim yapacak. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) mu yoksa Kulüpler Birliği mi? Henüz bu konuda net bir şey yok. Kulüpler Birliği, ‘futbol yayın ihalesini’ düzenleyebilmek için bu konuyu torba yasaya eklemek istiyor. Bizim için ihaleyi kimin yapacağı önemli değil. Ancak yayın haklarına talip olan kuruluşlarla mutlaka görüşmeler yapıp ortak fikirler geliştirilmeli. Çünkü futbola ilginin azaldığı ve gelirlerinin düştüğü bir ortamda 400 milyon dolarları yakalamak kolay olmayabilir. Bugün Süper Lig maçları ortalama 8 bin kişiye oynanıyor. Bu rakam İngiltere ve Almanya’da 40 binleri geçiyor. Futbolda sadece seyirci değil sponsor ilgisi de azaldı.”



"Soyunma odası önemli"



Süper Lig’deki takımlara yayın gelirlerinden 2009-2010 sezonundan beri 4.6 milyar lira kaynak aktardıklarını dile getiren Ümit Önal, şu bilgileri verdi: “Yeni yayın ihalesi sektörün gerçeklerinden uzak olmamalı. Yayın ihalesinde birçok unsur düzeltilmeli. Yayın ihalesi sadece 90 dakika ile sınırlı kalmamalı. Maç öncesi ve maç sonrası bazı düzenlemeler yapılmalı. Özellikle soyunma odasına kameralar girmeli. Maç sonrası röportajlarda belirli futbolcular kamera karşısına çıkmalı. Haftaiçi programları da kulüplerle ortak çalışmalar yapılarak hazırlanmalı. Bugün dünyanın en pahalı liglerinde bu tür düzenlemeler yapılıyor. Biz de neden olmasın.”



"Şikayetlerin biz de farkındayız"



Tüketicilerin iptal süreçlerinden şikayetçi olduğunu dile getiren Ümit Önal, “Bu konuda çok farklı çalışmalar başlattık. Şikayetlerin biz de farkındayız. Paketlerde sadeleşmeye gideceğiz. Uzun süreli taahhütler ve eskiden kalan alışkanlıklar son bulacak. Sisteme giriş ve çıkışlar da daha kolay olacak. Üyeliklerde kaotik ortamı ortadan kaldıracağız” dedi.



"Asıl biz fikstür mağduruyuz"



Zaman zaman maç saatleri ile ilgili taraftarların Digituk’ten şikayet ettiğini anlatan Ümit Önal, “Taraftarlar arasında ‘fikstürü Digiturk yapıyor’ diye bir algı var. Asıl biz fikstür mağduruyuz. Bugün fikstürü biz yapsak pazartesi günleri kesinlikle derbi maçı oynatmayız. Derbi maçlarının pazartesi oynanması reklam gelirlerimizi yüzde 20 aşağıya çekiyor. Çünkü maç saat 20.00’da başlıyor. Birçok taraftar maç öncesini kaçırıyor. Saat 22.00’da maç bitiyor. Ekran başındaki küçük taraftarlar çoktan yatmış oluyor” dedi.

Süper Final geri mi dönüyor?

3 Temmuz sürecinden sonra futbola olan ilginin düştüğünü vurgulayan Ümit Önal, şu değerlendirmeyi yaptı: “Bu tarihten sonra futbol gelirleri azaldı. Ancak Spor Toto Süper Lig’de 2011-2012 sezonunda uygulanan ‘Süper Final’ döneminde reklam gelirleri zirve yaptı.” Yeni yayın ihalesi öncesi ‘Süper Final’in tekrar uygulanmasını ister misiniz şeklindeki soruya ise Önal, “Neden olmasın” cevabını verdi.

Derbinin reklam geliri 5 milyon TLSÜPER Lig’de bir futbol maçının canlı yayınlanması için 10-11 saat çalışıldığını anlatan Ümit Önal, “Özellikle derbi maçlarında daha fazla efor sarf ediyoruz. Bir maçta yaklaşık 60 kişilik dev bir ekip görev alıyor. Geliri en yüksek maçlar ise derbiler. Galatasaray ve Fenerbahçe derbisinin reklam geliri 5 milyon lirayı aşıyor” dedi.

3 büyüklerin reklama etkisi

Süper Lig’de yarışın kızıştığı dönemlerde gelirlerin arttığını vurgulayan Ümit Önal, “Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş’tan birinin şampiyonluk yarışından erken kopması gelirlerimizi de etkiliyor. 3.4 milyon abonemiz var. Bunun 1.5 milyonu futbol üyesi. Bugün üyelerimizin yüzde 90’ını bu üç büyük kulübün taraftarı oluşturuyor” diye konuştu.