Dijital parada yolsuzluk tutuklaması!

Dijital paranın iki yöneticisi kara para aklama ve izinsiz para transferi iddiasıyla tutuklandı.

Dijital para Bitcoin'in genel müdürü ve bir yöneticisi uyuştucu ticaretinde bulunan yasa dışı bir internet sitesi üzerinden kara para aklama ve izinsiz para transferi iddiasıyla tutuklandı.

Dijital para Bitcoin'i çıkaran kuruluş Bitinvest'in Genel Müdürü Charlie Shrem (24) ve Florida sorumlusu Robert Faiella, eylül ayında kapatılan Silk Road (Ipek Yolu) internet sitesi yoluyla 1 milyon dolar değerinde Bitcoin'u yasa dışı bir şekilde satmaya teşebbüsten ABD savcılığınca tutuklandı.

Kara para aklama ve izinsiz para transferi iddialarıyla suçlanan yöneticilerden Shrem, pazar günü New York Kennedy Havaalanı'nda, Faiala ise pazartesi günü Florida'daki evinde tutuklandı. Shrem'ın aynı zamanda Bitcoin kullanımını destekleyen "Bitcoin Vakfının" da başkan yardımcısı olduğu öğrenildi.

Kapatılan Silk Road internet sitesi, kullanıcıların kimliklerini gizli tutarak uyuşturucu temin etmekle tanınıyor.

Savcılık, iki yöneticiyi de Silk Road sitesinin yasa dışı uyuşturucu ticaretinde kullanıldığını bilmelerine karşın el altından siteye Bitcoin satarak uyuşturucu trafiğine destek vermekle suçluyor.

Bitcoin 2008 yılında Satoshi Nakamoto adlı bir bilgisayar programcısı tarafından dijital para birimi olarak meydana getirildi. Herhangi bir merkezi otoriteye bağlı olmayan Bitcoin internet üzerinden alışveriş yapan bazı firmaların da desteğiyle genişleyen bir kullanım alanına kavuştu. Tutuklama haberinin açıklanmasının ardından Bitcoin'in değeri yüzde 5,8 düştü.