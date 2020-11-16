"Diğer velilerin Koronavirüs şikâyetlerinden sonra Ivanka Trump ve Jared Kushner çocuklarını okuldan aldı"

Ivanka Trump ve eşi Jared Kushner, 3 çocuklarının gittikleri özel okulda, veliler için de uygulanması gereken yeni tip Koronavirüs (Covid-19) önlemlerine uymadıkları için aldıkları şikâyet aldı. Çift, okul tarafından uyarıldıktan sonra çocuklarını okuldan alma kararı aldı.

CNN'in aktardığı habere göre, Trump ve Kushner çifti, Washington'da ismi verilmeyen özel okulun Koronavirüs salgını nedeniyle alınan önlemler kitapçığını ciddiye almadı. Çocuğu okula kayıtlı olan bir veli, Ivanka Trump ve Jared Kushner'ın Beyaz Saray'daki pozisyonları sebebiyle, Koronavirüs'e karşı duruşlarının herkes tarafından bilindiğini vurguladı.

İsmini vermek istemeyen veli çifte maske takmaları, iş yerlerinde Koronavirüs vakası çıkarsa kendilerini karantinaya almaları, sosyal mesafeye uymaları gibi uyarılarda bulunulduğunu söyledi.

Şikâyetlerin ardından okul yönetimi çifte uyarıda bulundu. Uyarıların ardından Trump ve Kushner çifti, çocuklarını o okuldan aldı.

CNN'in ulaştığı Beyaz Saray Sözcüsü, çifti uyaran okulla ilgili olarak "İsmini söylemeyen insanların bir ailenin pandeminin ortasında çocukları için doğru olduklarına inandıkları kararla ilgili saldırması utanç verici" dedi.