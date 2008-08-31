'Diğer oyuncara alan açıyor'



Chelsea’nin yeni menajeri Luiz Felipe Scolari Portekizli oyuncuları Deco ile Zidane karşılaştırdı.



Sunday Mirror’a röportaj veren Scolari Zidane ile Deco’yu kıyasladı: “Zidane’ı hatırlarsınız her zaman fark yaratırdı takımı için. İşte Deco’nunda bizim için yaptığı bu” diyerek oyuncusunu övdü.



Deco Chelsea’ye Barcelona’dan bu yaz 8 milyon avro karşılığında transfer oldu ve sezona müthiş bir başlangıç yaparak 2 maçta 2 gol attı.



Portekiz milli takımından da eski öğrencisi olan Deco ile ilgili olarak Scolari: “Oyun tarzı Zidane’a çok benziyor. Rakip onu oyundan düşürmek için bir veya iki kişiyi üstüne veriyor. Bu da diğer oyunculara alan yaratıyor” dedi.



31 yaşındaki futbolcunun hala bir yıldız olduğuna inanan Scolari için Deco; Messi ve Ronaldo’dan farksız. Portekizlinin takımla da çok iyi uyum sağladığını belirten Brezilyalı hoca oyuncusunun çok zeki ve cesaretli olduğunu belirtti ve: “O futbolu sokakta öğrenmiş. Bu yüzden tekmeden korkmadan rahatça oynuyor” diyerek sözlerini noktaladı.



