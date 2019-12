-Diez, Nuri Şahin'in Hırvatistan maçında oynamasını istemiyor MADRİD (A.A) - 28.10.2011 - Real Madrid Kulübü Doktoru Carlos Diez, sakatlıktan yeni çıkan Türk futbolcu Nuri Şahin'in, 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası play-off turunda (A) Milli Futbol Takımı'nın Hırvatistan'la oynayacağı maçlarda forma giymesini istemiyor. İspanyol spor gazeteleri As ve Marca'da yer alan haberlerde, Real Madrid kulüp doktoru Diez'in, Nuri'nin henüz hazır olmadığını düşündüğü ifade edildi. İspanyol basınının sorularını yanıtlayan Diez, ''Nuri Şahin, Türkiye ile oynamaya başlarsa aceleci olur. Şahin'in yavaş yavaş antrenmanlara başlaması için bir hazırlık dönemine ihtiyacı var'' dedi. Carlos Diez, Nuri'nin tıbbi olarak sakatlıktan çıktığını, ancak fiziksel olarak takım arkadaşlarıyla aynı düzeye gelebilmek için fizik-kondisyon çalışmalarına ihtiyacı olduğunu savundu. Her şeyin Nuri'nin vücudunun antrenmanlara nasıl karşılık vereceğine bağlı olduğunu kaydeden Diez, Türk futbolcunun uzun süredir oynamamasının ciddi bir handikap olduğunun altını çizdi. Diez, her şeye rağmen, Türkiye Futbol Federasyonu'nun Hırvatistan maçları için Nuri'yi kadroya çağırmakta yasal hakkının bulunduğunu da hatırlattı. Marca gazetesi ise, Nuri'nin geçen perşembe günü ilk kez Real Madrid ile bir maça çıktığını yazdı. Teknik direktör Jose Mourinho'nun, Real Madrid ile kulübün ikinci takımı Castilla arasında bir maç organize ettiği, Türk futbolcunun da bu maçta oynadığı kaydedildi.