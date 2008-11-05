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Spor

Diego'nun 'en güzel anı'

Maradona, milli takımın başına getirildiğinin dünyaya duyurulmasını, "Hayatının en güzel anı" olarak nitelendirdi.

05 Kasım 2008 02:00


Arjantin'de Maradona dönemi resmen başladı. Efsanevi futbolcu, milli takımın başına getirildiğinin dünyaya duyurulmasını, "Hayatının en güzel anı" olarak nitelendirdi. Takımın genel menajerliğine ise deneyimli çalıştırıcı Carlos Bilardo getirildi.

Arjantin Futbol Federasyonu'nun merkezinde tarihi bir gün yaşandı.

Futbol Federasyonu Başkanı Julio Grondona, birçoklarına göre dünyanın gelmiş geçmiş en iyi futbolcusu Diego Armando Maradona'nın, resmen milli takımın başına getirildiğini açıkladı.

Basın toplantısında büyük bir mutluluk içinde olduğu gözlenen efsanevi futbolcu, "Şüphesiz bu hayatımın en güzel anı. Bundan daha fazlasını isteyemezdim. Yeni görevi başarıyla yerine getirmek için tüm gücümle çalışacağım" dedi.

Maradona basın toplantısında, uyuşturucu, alkol ve obezite sorunlarıyla ilgili eleştirileri de yanıtlarken,

"Eğer kötü alışkanlıklarımı kamuoyundan saklasaydım eleştiriler haklı olabilirdi. Ancak görevimi layıkıyla yapabilecek bir sağlık problemim ya da kötü bir alışkanlığım artık yok" diye konuştu.

İki kulüpte toplam 6 aylık teknik direktörlük deneyimi olan Maradona'nın, futbol kariyerindeki başarısını Arjantin Milli Takımı’nın başında gösterip gösteremeyeceği soru işareti...

Efsane ismin deneyim açığını kapatmaktaki en büyük yardımcısı ise genel menajerlik görevine getirilen Carlos Bilardo olacak. Bilardo 1986 yılında, Maradona'nın liderliğindeki Arjantin'i Dünya Kupası zaferine taşıyan isimdi.

Arjantin Milli Takımı yeni teknik direktörü ile ilk maçına, 19 Kasım'da İskoçya karşısında çıkacak. Bu maçta kaptanlık pazubandını, Maradona'nın başından beri en güvendiği oyuncu olan, Liverpool'lu Javier Mascherano takacak.

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