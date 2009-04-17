Diego varsa yarı final var



İlk maçta Udinese'yi yıkan Diego, rövanşta da Werder Bremen'i ipten alıp tura götüren isim oldu.



Bremen'de oynanan ilk maçta sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrılan Werder Bremen, UEFA Kupası çeyrek final ikinci maçında deplasmanda Udinese karşısına turu korumak parolasıyla çıktı. İtalyan ekibiyse ligdeki kötü sonuçların ardından Alman konuğunu geçip adını yarı finale yazdırmak istiyordu.



Karşılaşmaya rakibine göre daha baskılı başlayan Udinese henüz 15. dakikada Gökhan İnler'in golüyle 1-0 öne geçti. Bu golle birlikte yeşeren Udinese'nin ümitleri 28'de Werder'in Brezilyalı'sı Diego'nun golüyle yeniden sönmeye yüz tuttu. Maçın 30 ve 38. dakikalarında İtalyan golcü Quagliarella'nın peş peşe attığı iki golle ev sahibi takım bir anda 3-1'lik üstünlüğü yakaladı. Bu andan sonra ilk yarı boyunca başka gol olmayınca, taraflar soyunma odasına siyah beyazlıların iki farklı galibiyetiyle gittiler.



İlk yarı sonucuna göre maçı uzatmaya taşıyan Udinese, ikinci yarıya biraz daha kontrollü başladı. Werder'in de rakibinin üzerine fazla gitmemesiyle ikinci devrenin ilk dakikaları futbolseverlerin için pek de keyif verici olmadı. Derken dakikalar 60'ı gösteriyordu ki, sahnede yine ilk maçın kahramanı ve Werder Bremen'in ilk golünün sahibi Diego vardı. Brezilyalı attığı ikinci golle skoru 3-2'ye getirip, Alman ekibinin tura doğru attığı en büyük adımlardan birine imza attı.



Bu andan sonra turu geçebilmek rakip kaleye yüklenen Udinese'nin geride verdiği açıklardan yararlanmaya çalışan Werder Bremen, 71. dakikada bir penaltı kazandı. Topu beyaz noktaya dikerek takımının beraberlik golünü atma görevini üstlenen yine Diego'ydu, ancak yıldız futbolcu Handanovic'i geçemeyince hattrick şansını da kullanamamış oldu. Bu kaçan penaltıyla morallenen ev sahibinin tüm ümitlerinin bittiği andaysa dakika 73'ü gösteriyordu. Pizarro, golüyle skoru 3-3 yaptı. Bu andan sonra Udinese'nin turu geçmesi için üç gol, yani mucize gerekiyordu.



Beraberliğin yakalanmasından sonra geçen 17 dakikada başka gol olmayınca karşılaşma 3-3 sona erdi. Böylece ilk maçı 3-1 kazanan Werder Bremen, Diego'nun iki maçta ayrı ayrı sahnelediği resitallerle yarı finale yükseldi.



Werder Bremen, yarı finalde Hamburg ile karşılaşacak.

