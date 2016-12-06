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Spor

Diego Simeone: Bir gün Inter'in başına geçeceğim

Atletico Madrid teknik direktörü Simeone, ayrılık sinyali verdi

06 Aralık 2016 12:56

Atletico Madrid'in patronu Diego Simeone oğlu Giovanni'nin bir gün Inter'i çalıştıracağını söylemesinde bir sorun olmadığını. Çünkü zaten kendisinin Inter'in başına geçeceğini sık sık dile getirdiğini söyledi.

Diego Simeone,  Bayern Münih'e karşı yapılacak maç öncesi basın toplantısında gündemde bu vardı.

"Oğlumun, babamın, kız kardeşimin veya eşimin gelecekte Inter'i çalıştıracağımı söylemesi çok normal. Çünkü bir gün Inter'in başına geçeceğimi biliyorlar" diyen Simeone, "Geleceğimle ilgili şu an söylenecek başka bir şey yok. Her şey çok net" diyerek de yakın zamanda Vicente Calderon'dan ayrılmayı planlamadığını vurguladı.

Simeone İspanyol kulübünde görev alıp Atletico'nun makus talihini değiştirmişti. 

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