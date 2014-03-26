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Spor

Diego Simeone: Arda'ya ilk görüşte aşık oldum

Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone, milli futbolcu Arda Turan için uzun süre konuşulacak cümleler kurdu

26 Mart 2014 14:39

Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone'nin Arda Turan ile ilgili sözleri uzun süre konuşulacak cinsten oldu. Simeone, Arda'ya ilk bakışta aşık olduğunu söyledi.

Diego Simeone, İspanya'da yayınlanan kültürel "Jot Down Magazine" dergisine özel bir röportaj verdi. Röportajında Arda Turan için özel cümleler kullanan Arjantin'li teknik adam O'nun çok özel birisi olduğunun altını çizdi.

Doğan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, Diego Simeone, Arda'nın  kendisi için söylediği, "Senin için kalbimi veririm" sözlerine cevap vererek, "Arda çok özel bir çocuk, kocaman bir kalbi var, İspanyolca konuşmuyor ancak vücut dili ile, bakışarak birbirimizi anlıyoruz" dedi.

Simeone verdiği röportajda daha da ileri giderek, "Bazı insanlar var ki konuşmaya bile ihtiyaç duymazsınız, sadece bakarsınız, o bakış size onu bağlar, şayet olmasaydı ilk bakışta aşkın ne önemi kalırdı ki" sözlerini etti.

Arjantinli hoca futbolcuları transfer ederken onların burcuna çok dikkat ettiğini de sözlerine ekleyerek, "Burçlar insanların karakterini belirtiyor, bana o kişi hakkında ipuçları sağlıyor" cevabını verdi.

 

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