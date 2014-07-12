Diego Ribas resmen Fenerbahçe'de

Fenerbahçe 'nin yeni transferi Brezilyalı Diego Ribas, Şükrü Saracoğlu Stadı'nda Başkan Aziz Yıldırım’ın da katılımıyla düzenlenen imza töreninde 3 yıllık imzayı attı.

İmza töreninden açıklamalar

Aziz Yıldırım: Bugün ilk transferimizi burada huzurlarınızda imzayla gerçekleştirmiş olacağız. Diego ile 2009'da Fenerbahçe'ye gelmesi için görüşmüştük. Fakat o zamanki maliyetlerden dolayı bu transfer gerçekleşmemişti. Diego'yu anlatmaya gerek yok kendisi çok iyi bir oyuncu. Zaten güçlü bir takımımız var, kendisi de bu takıma çok katkı sağlayacak buna inanıyorum. Hayırlı olsun diyorum ve hoşgeldin Diego.



Diego Ribas: Öncelikle herkese çok teşekkür ederim sayın başkana ve Hasan Bey'e. Daha önce Fenerbahçe ile görüşmüştük ama şuan burdayım ve çok mutluyum böyle büyük bir camiada olduğum için çok mutluyum. Öncelikle aileme anne ve babama teşekkür ederim onların da yardımı oldu buraya gelmeme. Dediğim gibi daha önce de görüşmüştük. Allah'a şükürler olsun ki artık Fenerbahçe'nin bir üyesiyim.



Alex çok kaliteli büyük bir oyuncu Fenerbahçe'de büyük bir geçmişi var. Karşılaştırma yapılamaz ikimiz de farklı karakterlerde oyuncularız. O yüzden bu kıyaslamayı yapmak mümkün değil.

Fenerbahçe'nin bonservis bedeli ödemeden transfer ettiği Diego'ya 3 yıl için toplamda 10 milyon 500 bin Euro ödeyecek.