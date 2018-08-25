Diego Reyes resmen Fenerbahçe'de

Fenerbahçe, son olarak Porto'da oynayan ve bonservisi elinde olan Meksikalı oyuncu Diego Reyes'i renklerine bağladı. Sarı lacivertli kulüp, 25 yaşındaki stoperin transferini sosyal medyadan paylaştığı video ile duyurdu.



Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada "Meksikalı savunma oyuncusu 26 yaşındaki Diego Reyes kendisini Fenerbahçe'ye bağlayan sözleşmeye imza attı. Kendisine çubukluya hoş geldin diyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Porto'nun 2013-14 sezonu öncesi Club America'dan kadrosuna kattığı Diego Reyes, Real Sociedad ve Espanyol'da kiralık oynadı. 1.90 boyundaki stoper, Meksika'nin 2018 Dünya Kupası kadrosuna çağrılsa da sakatlığı nedeniyle görev yapamadı.