Diego Perotti'den sakatlık açıklaması

Fenerbahçe'nin yeni transferi Diego Perotti, sakatlığının sürdüğü iddialarına ilişkin "Yaş ilerledikçe biraz daha fazla sakatlanma riski artıyor. 32 yaşındayım. Ciddi bir sakatlığım yok. Sanırım 1 hafta içerisinde takıma katılacağımı düşünüyorum" açıklamasını yaptı.

Diego Perotti basın toplantısı düzenledi. Perotti şunları söyledi: "Burada olduğum için çok mutluyum. Fenerbahçe'ye katılmak mutluluk verici. Tecrübemle katkıda bulunacağım. Takımın kapasitesi geniş ve yüksek. Bu sene başarılı olacağız.

Futbolda elbette sakatlık riski var. Yaş ilerledikçe biraz daha fazla sakatlanma riski artıyor. 32 yaşındayım. Ciddi bir sakatlığım yok. Sanırım 1 hafta içerisinde takıma katılacağımı düşünüyorum.

"Gelmeden Ünder ve Sosa ile konuştum"

Roma'dan eski takım arkadaşım Cengiz Ünder ile gelmeden önce konuştum. İstanbul ve takım hakkında bilgiler aldım. Burada oynayan Güney Amerikalı arkadaşlarımla da konuştum. Jose Sosa ile görüştüm. Roma'dan buraya gelmek zor bir karardı ancak burada olmaktan gerçekten çok mutluyum.

Buradaki atmosfer Güney Amerika'ya özellikle Arjantin'de Boca Juniors'a çok benziyor. İnsanlar çok tutkulu. Fenerbahçe tarihinde birçok kupalara ve başarılara sahip bir takım. Roma'dan ayrılmak zordu ama bu şansı değerlendirmek istedim.

"Türkiye'den başka teklif gelmedi"

Karagümrük maçında takım gerçekten hoşuma gitti. Sahada hücum oynayan bir takım vardı. En önemlisi maçı kazanmaktı. Bunu da başardık. Türkiye'de Fenerbahçe dışından direkt transfer teklifi gelmedi.

Her zaman sol açık pozisyonunda en iyi performansımı sergiledim. Sağ açık ve forvet arkası pozisyonlarında oynadığım oldu. Bu zamana kadar hep sol açıkta oynadım ama üst düzey futbolcular her pozisyonda oynayabilmeli.

"Emre Belözoğlu ile görüntülü konuştuk"

Emre Belözoğlu ile 2 kez internet üzerinden görüntülü konuştuk. Fenerbahçe'ye beni çok istediğini söyledi. 2-3 gün kala her şey netleşti. Bir karar aldık ve buraya geldim. Bütün sorularımı ve merak ettiklerimi tek tek, içtenlikle yanıtladı. Son görüşmemiz ise resmiydi. Kontrat ve nasıl geleceğim hakkındaydı.

"Galatasary derbilerini daha önce duydum"

Burada, Fenerbahçe-Galatasaray derbisini, mücadelesini daha önce duymuştum. Kariyerimde birçok derbide bulundum. Bunlar futbolda güzel şeyler. Ben hala mücadeleciyim, hırsım yüksek ve Fenerbahçe için elimden gelen her şeyi yapacağım.

Futbol çok güzel bir oyun. Güzel tesadüfler karşımıza çıkıyor. Sarı lacivert renkler benim için avantaj. Babam da Boca'da sarı lacivert için oynadı ve benim için motivasyon kaynağı. Sarı lacivert ile onur duyuyorum çünkü bu renklere kendimi daha yakın hissediyorum. Fenerbahçe'nin renklerinin Boca Juniors'la aynı olması benim için motivasyon kaynağı oldu."