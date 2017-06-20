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Spor

Diego Maradona: Keşke Arjantinli olsaydı

"Ronaldo tam bir canavar ama yine de Messi'yi tercih ederim"

20 Haziran 2017 15:36

Arjantin'in efsane futbolcusu Diego Armando Maradona, Portekizli Cristiano Ronaldo için "Keşke Arjantinli olsaydı!" diyerek övgüde bulundu.

Arjantin televizyon kanalı TyC Sports'a konuşan Maradona, Portekizli yıldızın son yıllarda form grafiğinde önemli bir çıkış yakaladığını belirterek, "Ronaldo bambaşka bir seviyede. Tam bir canavar. Keşke Arjantinli olsaydı." dedi.
 
Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi ile Ronaldo'yu kıyaslayan 56 yaşındaki futbol adamı, "Yine de Messi'yi tercih ederim. Futbol oynarken zevk alıyor ve rakiplerini kolaylıkla geçebiliyor." diye konuştu.


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Messi'nin henüz Dünya Kupası kaldıramadığını hatırlatan "Tanrı'nın eli" lakaplı Maradona, "Messi'nin olimpiyat madalyası var. Ama Dünya Kupası'nı takımın yardımı olmadan tek başına kazanamaz. Bunu başaramasa da onu hatırlamaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
 

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