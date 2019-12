-Diego Lugano, veda etti İSTANBUL (A.A) - 27.08.2011 - Fransa'nın Paris Saint Germain (PSG) kulübüne transfer olan Fenerbahçe'nin Uruguaylı savunma oyuncusu Diego Lugano, basın toplantısı ile veda etti. Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde antrenmandan sonra bütün takım arkadaşları ve teknik heyetin yanı sıra, tesis çalışanlarla vedalaşan Lugano, Teknik Direktör Aykut Kocaman'ın da katıldığı basın toplantısında veda etti. Lugano üzerinde Fenerbahçe formasıyla veda konuşması yaptı. Türkiye'de Fenerbahçe forması altında 5 sezon geçirmiş bir futbolcu olarak ayrılmanın zor olduğunu ifade eden Lugano, ''Buradan şampiyon bir oyuncu olarak gidiyorum. Burada futbol yaşantım bitti. Fenerbahçe camiası bir taraftar daha kazandı. Hayatımı Fenerbahçe taraftarı olarak sürdüreceğim'' ifadelerini kullandı. Fenerbahçe çatısı altında çok büyük başarılara imza atıp, güzel günler geçirdiğini anlatan Uruguaylı futbolcu, şunları söyledi: ''Paris Saint Germain'e gidiyorum. Bir etap büyük anılarla ve başarılarla bitti. Benim için yeni bir etap başlıyor. Beraberimde ne götürüyorum... Büyük arkadaşlıklar götürüyorum. Herkesle vedalaştık. Herkesin gözünde birbirine teşekkür ifadesi vardı. Büyük başarıların, sadece sahada atılan goller ve verilen mücadeleyle değil burada yaratılan arkadaşlık ortamında geldiğini biliyorum. Beraberimde bunları götürüyorum, şampiyonluklar götürüyorum. Burada şampiyon bir oyuncu olarak gidiyorum. Çok fazla yaşanmışlıklar var. Olumlu yanlarını götürüyorum.'' Transferiyle ilgili görüşmelerin haftalar öncesinden başladığını anlatan Lugano, özetle şöyle devam etti: ''Fenerbahçe'nin de içinde bulunduğu kötü bir durum vardı ama tamamen onu birbirinden ayırmak lazım. Zaten görüşmelere başlamıştık. Zor zamanlar geçiriyor kulüp. Yöneticiler, teknik direktörler, oyuncular gelir geçer, kulübün büyük kimliği her zaman kalacaktır. İnşallah zor günler en kısa zamanda bitecek. Bütün bu kaldığım 5 sene boyunca soyunma odasında zaferleri birlikte paylaştığım arkadaşlarım, zor günler geçirdiğim bütün arkadaşlarıma, herkesin birbirine katkılarına teşekkür ediyorum. Samandıra'nın bütün çalışanlarına teşekkür ediyorum. Türkiye'ye, İstanbul'a, gösterdiği misafirperverlikten ötürü, sevgiden ötürü teşekkür ediyorum. Son olarak taraftara veda etmek istiyorum. İnanılmaz destek verdiler. En iyi en kötü zamanlarda üzerlerine düşeni yaparak. Burada futbol yaşantım bitti. Fenerbahçe camiası bir taraftar daha kazandı. Hayatımı Fenerbahçe taraftarı olarak sürdüreceğim.'' -Kocaman: ''Bu ayrılık biraz daha üzücü'' Teknik Direktör Aykut Kocaman ise ''Kavuşmalar ne kadar güzelse ayrılarlak da üzüntü verici'' diyerek Lugano'nun ayrılmasıyla ilgili şunları söyledi: ''Üstelik bu ayrılık Fenerbahçe'nin de hakikaten sahadaki en büyük ruhsal anlamdaki güçlerinden birisi olunca biraz daha üzücü. Ama bir gerçek, hayatın gerçeklerinden birisi. 5 yıldır aramızdaydı, iki yılı bir arada geçirdik. Şampiyon olarak geldi. Bu sezona son 3 ay içine iki şampiyonluk kupası sığdırarak, biri lig şampiyonluğu, biri de ülkesiyle beraber Amerika Kupası'nı kazanarak başladı. Ancak şimdi aramızdan ayrılıyor. Geçirdiğimiz her gün için sonsuz teşekkür ederim. Paris Saint Germain'e transfer oldu. Sonsuz başarılar diliyorum.''