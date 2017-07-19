Diego Forlan 38 yaşında futbola doymuyor; yeni adresi Norveç

Uruguaylı 38 yaşındaki golcü oyuncu Diego Forlan, Norveç'in Sandefjord takımı ile anlaştı. Hindistan'da Mumbai City forması giyen yıldız futbolcu, kariyerine Norveç'te devam etme kararı aldı.

L'Equipe'te yer alan habere göre; Inter, Atletico Madrid, Manchester United, Villarreal gibi takımların formasını giyen 38 yaşındaki Forlan, kariyerine Norveç'in Sandefjord ekibine devam edecek.

Özellikle Uruguay Milli Takımı ve Atletico Madrid performanslarıyla tanınan golcü oyuncu, Uruguay forması ile 112 maça çıkarak 36 gol atma başarısı gösterdi.