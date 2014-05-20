Diego Fenerbahçe'ye gelecek mi?

Fenerbahçe'nin gündemindeki Diego Ribas, transferle ilgili kararı Şampiyonlar Ligi finalinden sonra vereceğini söyledi.



NTV Spor'un sorularını yanıtlayan Ribas, transferle ilgili kararı real Madrid ile oynayacakları Şampiyonlar Ligi finalinden sonra vereceğini söyledi.

Ribas, takım arkadaşı Arda Turan için ise "Onunla birlikte oynamak benim için çok büyük bir mutluluk" ifadelerini kullandı.

Diego Ribas'ın NTV Spor'dan Onur Tuğrul'un sorularına verdiği yanıtlar şöyle:

- Fenerbahçe’de oynayacak mısın?

Şu an için bu konuyla ilgili bir şey söyleyemem, üzgünüm. Çok zorlu bir ligi, La Liga’yı tamamladık. Şu an için tüm konsantrasyonumuz Real Madrid ile oynayacağımız Şampiyonlar Ligi finali. Ancak sezon sonunda böyle bir şey ihtimaller arasında olursa değerlendirebilirim.

- Fenerbahçe ve Beşiktaş’la görüştün mü?

Transfer ile ilgili görüşmeleri babam ve menajerim yapıyor. Benimle ilgili gelişmelere onlar karar veriyor. Ancak dediğim gibi bu hafta bizim için çok önemli. Şu an Şampiyonlar Ligi dışında düşündüğüm bir konu yok.

- Lizbon’daki finalle ilgili neler söylersin?

Çok özel bir maç olacak. Takım olarak bu maça iyi hazırlandık. Biz büyük bir takımız. Kupayı kaldırmak için sahaya çıkacağız.

- Arda Turan hakkında ne düşünüyorsun?

Arda çok büyük bir oyuncu. Futbol camiasında çok özel bir karaktere sahip iyi bir arkadaş. Onunla birlikte oynamak benim için çok büyük bir mutluluk. Arda gibi bir futbolcuya sahip olduğumuz için şanslıyız.