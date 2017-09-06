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Spor

"Diego Costa'nın menajeri 3 gündür Fenerbahçe'de"

Sarı-lacivertliler, rotayı İspanyol golcüye çevirdi

06 Eylül 2017 17:19

Hürriyet muhabiri ve spor yorumcusu Ahmet Ercanlar, Fenerbahçe'nin İspanyol yıldız Diego Costa'yı transfer etmek istediğinin altını çizerek, "Costa'nın menajeri 3 gündür Fenerbahçe'de" diye konuştu.

Hürriyet'in internet yayını olan 'Muhabirinden' programında konuşan Ahmet Ercanlar, sarı-lacivertli kulübün Chelsea'ye 'Diego Costa'nın sonraki satışından yüzde 75 pay vermeyi' içeren bir teklif yaptığını söyledi. Ercanlar ayrıca Diego Costa transferinin bugün saat 18.00 sularında netliğe kavuşacağını da ekledi.

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Diego CostaFenerbahçetransferAhmet ErcanlarmenajerChelsea

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