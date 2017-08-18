Diego Costa'dan Chelsea'ye 'Atletico Madrid resti'

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'nin Brezilya asıllı İspanyol golcüsü Diego Costa, para cezası almasına karşın Chelsea'nin rezerv takımı ile antrenmana çıkmayacağını yineledi. Zira Costa, artık kendisini bir Atletico Madrid oyuncusu olarak görüyor.

Bein Sports'ta yer alan habere göre; Chelsea menajeri Antonio Conte'nin kadrosunda düşünmediği Diego Costa, sözleşmesi devam etmesine karşın hala Londra'ya dönmüş değil. Chelsea yönetimi geçtiğimiz günlerde, rezerv takımla antrenmanlara çıkmayı kabul etmeyen Costa'ya para cezası vermişti. Costa, cezanın artma olasılığına karşın, antrenmana çıkmayacağını yineledi.

Chelsea'nin kendisini bir an önce uygun bir bonservis bedeli karşılığında Atletico Madrid'e göndermesini isteyen Costa; "Yeni sezonda Atletico'ya dönmek zorundayım. Chelsea hala beni serbest bırakmaya yanaşmıyor. Ancak İspanya'ya döndüğümde görüşmelerin hızlanacağını düşünüyorum" dedi.

Londra ekibi ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunan Costa, Atletico'ya gitmesine izin verilmemesi halinde, Brezilya'ya döneceğini ve 2 yıl daha Chelsea'den para almaya devam edeceği uyarısında da bulundu.



Diego Costa, Chelsea'de geçirdiği son 3 sezonda, 2 kez Premier Lig şampiyonluğu yaşamıştı.

