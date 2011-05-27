-DİEGO COSTA BEŞİKTAŞ'A GİDİYOR İDDİASI MADRİD (A.A) - 27.05.2011 - İspanyol spor gazetesi AS, Atletico Madrid'in Brezilyalı forveti Diego Costa'nın Beşiktaş'a gidebileceğini iddia etti. Haberde, 22 yaşındaki Costa'nın, 6 milyon avro bonservis bedeli karşılığında Atletico Madrid'den ayrılabileceği ve gitmesi muhtemel takımlardan birinin Beşiktaş olduğu ifade edildi. Costa, Atletico Madrid'de geçirdiği ilk sezonda toplam 38 maçta oynayıp 8 gol attı. Bu arada, transferde yıldız oyuncularını kaybedecekmiş gibi görünen Atletico Madrid'de, özellikle ayrılacağını açıklayan Kun Agüero ile ilgili tartışmalar devam ediyor. 45 milyon avroluk bonservis bedeli olduğu söylenen Agüero'nun Real Madrid'e gitmek istediği ileri sürülse de, Atletico Madrid yönetim kurulu başkanı Gil Marin, ''Kun'un Real Madrid'e gitmesi imkansız. Sadece bonservis bedelini ödeyen bir kulüp geldiğinde gidecektir ama gidemeyeceği tek takım Real Madrid'dir'' açıklamasında bulundu. Genç kalecisi De Gea'yı Manchester United'a vermesine kesin gözüyle bakılan Atletico da Uruguaylı Diego Forlan da transfer pazarında bulunuyor. Ancak Forlan'ın yüksek bonservis bedelinden dolayı kendisini isteyen birçok kulübün zorluk yaşadığı belirtiliyor. Atletico Madrid'in gelecek sezon takıma katmak için Almeria'dan Arjantinli forvet oyuncusu Pablo Daniel Piatti, Zaragoza'dan İspanyol ortasaha oyuncusu Gabi ile ilgilendiği, ayrıca Falcao (Porto), Lamela (River Plate) ve Lavezzi'yi (Napoli) de yakından izlediği ileri sürülüyor.