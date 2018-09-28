Die Welt'ten Erdoğan'ın Almanya ziyaretine özel manşet: Biz Taraf'ız

T24 Haber Merkezi

Alman Die Welt gazetesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Almanya’da resmi temaslarını başlatacağı cuma (28 Eylül) günü, “Heute sind bir Taraf (Biz Tarafız)” manşetiyle yayımlandı.

Taraf gazetesinin 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında kapatılmasını hatırlatan Die Welt, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ziyareti sebebiyle Taraf’ın fontuyla çıkıyoruz” açıklamasında bulundu.

Türkiye’de 174 gazetecinin cezaevinde olduğunu hatırlatan Die Welt, bu sayının muhabiri Deniz Yücel’in tahliye edildiği şubat ayından bu yana da arttığına dikkat çekti. Haberde, “Gazetecileri hapse atmak, basın özgürlüğünü yok etmenin bir yolu, diğeri ise yayın organlarını yasaklamak ve zorla kapatmak. Kapatılan yayın organlarını unutturmamak için Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF), Erdoğan’ın ziyareti sırasında ‘Fontlara Özgürlük’ girişimini başlattı” dendi.

RSF’in başlattığı kampanyaya destek verdiğini belirten Die Welt, 2007 yılında gazeteci Ahmet Altan tarafından kurulan Taraf’ın ‘Avrupa’daki gözlemciler gibi’ ilk yıllarında Erdoğan’ın ordunun siyasi etkisini kısıtlamaya yönelik hamlelerini desteklediğini, ancak gazetenin ilerleyen yıllarda ‘hükümeti eleştiren liberal yazarların yer aldığı bir forum’a evrildiğini belirtti.

Ahmet Altan’ın 2 yılı aşkın süredir tutuklu bulunduğunu ve şubat ayında müebbet hapis cezası aldığını hatırlatan Die Welt haberinde, “Gazetesine yönelik yasağın yanı sıra onun cezaevinde olması, Türkiye’deki hükümetin zeki vatandaşlarından ne kadar korktuğunu gösteriyor” ifadelerine yer verildi. Alman gazetesi, Türkiye’deki tutuklu gazetecilerin serbest bırakılması talebini de yineledi.

Yeni Şafak: Die Welt, FETÖ adına provokasyona hazırlanıyor

Die Welt, internet sitesinde de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Almanya ziyaretini ‘canlı blog’ şeklinde yayınlarken; gazetenin manşeti ve ilk sayfasında yayınladığı haber Türkiye’de başta ana akım medyada olmak üzere tepki çekti.

Yeni Şafak gazetesi, “Die Welt, FETÖ adına provokasyona hazırlanıyor” başlıklı haberinde “Gazete, bu skandal hareketiyle FETÖ ve PKK terör örgütü başta olmak üzere bir çok suçtan kesinleşmiş cezaları bulunan sözde ‘gazetecilere’ destek vermeyi amaçlıyor” yorumuna yer verdi. Yeni Şafak’ın haberi, Star gazetesi tarafından da aynen paylaşıldı. Takvim gazetesi de konuyla ilgili haberinde şu ifadeleri kullandı:

“Her fırsatta FETÖ'nün sözcülüğünü yapmaktan geri kalmayan Die Welt, Başkan Erdoğan'ın Almanya ziyaretini provoke etmeye hazırlanıyor. Türkiye karşıtı provokatif haberleriyle bilinen gazete, yarın 'Bugün Taraf'ız' manşetiyle çıkacak.”

Nedim Şener: Sind Sie Sicher

Ergenekon soruşturması kapsamında bir yıldan uzun süre tutuklu kalan gazeteci Nedim Şener de, Taraf gazetesinin 7 Mart 2011 tarihli manşetini hatırlattı. Ergenekon savcısı, şu anda firari olan Zekeriya Öz’ün kendisi ve Ahmet Şık hakkında yaptığı “Gazetecilikten tutuklanmadılar” yorumunun yer aldığı Taraf manşetini paylaşan Şener, “Sind Sie Sicher” (Emin misiniz) diye sordu.

Saymaz: Büyük çoğunluğu o gün de Fetullahçıların güdümündeydiler, bugün de...

Hürriyet gazetesi muhabiri İsmail Saymaz da konuya dair Twitter hesabında şu yorumu yaptı:

“Avrupa, 2007'den sonra Türkiye'yi Fetullahçılar, kimi İslamcılar ve liberallerin gözüyle okuduğu için bugünlere geldik. 2007'den sonra ABD ve Avrupa basını adına Türkiye'de görev yapan yazar ve muhabirlerin büyük çoğunluğu, Ergenekon ve Balyoz davalarını alkışlamaktan geri durmuyorlardı. O gün de Fetullahçıların güdümündeydiler; bugün 15 Temmuz'u değerlendirirken de güdümündeler."

Saymaz, "Bu arada, ben Ahmet Altan'ın tahliye edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ama Taraf gazetesinin Fetullahçıların operasyonel amacına hizmet etmiş yayın olduğuna dair inancımı koruyorum" diye ekledi.