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Dünya

DIE WELT: TÜRKLER NATO MÜDAHALESİNİ BLOKE EDİYOR BERLİN (A.A)

21 Mart 2011 20:51

-DIE WELT: TÜRKLER NATO MÜDAHALESİNİ BLOKE EDİYOR BERLİN (A.A) - 21.03.2011 - Alman "Die Welt" gazetesi, Türkiye'nin Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'ye öfkelendiği için NATO'nun Libya'ya müdahalesini bloke ettiğini öne sürdü. Gazetenin internet sayfası olan "weltonline"daki haberde, diplomatik çevrelerden edinilen bilgilere göre, Türk hükümetinin, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ı Cumartesi günü Paris'te düzenlenen Libya zirvesine davet etmediği için Sarkozy'ye öfke duyduğu ileri sürüldü.  Haberde, Libya lideri Muammer Kaddafi'ye bağlı hedeflere şu ana kadar en fazla saldırıyı düzenleyen ABD'nin, operasyonları desteklemeye devam etmeye hazır olduğu, ancak liderlik rolünü başka bir ülkeye devretmek istediği, Türkiye'nin de bu rolü Fransa'nın üstlenmesine karşı çıktığı kaydedildi. NATO Konseyi'nin dün akşam Brüksel'de sadece Libya'ya silah ambargosu uygulanması konusunda görüş birliği sağladığı hatırlatılan haberde, diğer tüm adımların şu an Türkiye tarafından önlendiği iddia edildi. Türkiye'nin ayrıca Arap dünyasındaki imajını kaybetmekten çekindiği ve sivillerin daha iyi bir şekilde korunmasının sağlanmasını istediği belirtilen haberde, Türk hükümetinin onayı olmadan NATO'nun Libya harekatında ne başkomutanlık rolünü üstlenebileceğine, ne de Libya üzerindeki uçuş yasağını denetleyebileceğine işaret edildi. Brüksel'deki diplomatların, bu çekişmenin yakın bir zamanda çözüme kavuşturulabileceği konusunda iyimser olmadığı da kaydedildi.

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