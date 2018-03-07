Die Welt: Türkiye, AB vizesi karşılığı gazetecileri bırakabilir

Türkiye vatandaşlarına Avrupa Birliği'nde vize serbestisi sağlanması konusunda yıllardır süren anlaşmazlığın aşılabileceği iddia edildi. Alman gazetesi Die Welt, Türkiye’nin geçen ay yaptığı önerilerin Brüksel’de olumlu karşılandığını, Türkiye'nin, AB vizesi karşılığında gazetecileri serbest bırakabileceğini yazdı.

Die Welt haberini, üst düzey AB yetkililerine dayandırdı. Gazeteye konuşan yetkililer, Türkiye’nin sunduğu önerilerin “çok önemli” ilerlemelere işaret ettiğini belirtti. Ankara, vize serbestisi için AB’nin talep ettiği 72 koşuldan yedisi dışındakileri yerine getirmiş, başta terörle mücadele yasasındaki değişiklikler olmak üzere karşılanmayan bu yedi koşulla ilgili olarak da bir ay önce AB’ye teklifte bulunmuştu.

"İki hafta içinde beklenti var"

Die Welt’in haberine göre, Avrupa Komisyonu’nun kurum içi yol haritasına göre Türkiye’nin iki hafta içinde talep edilen iyileştirmelere gitmesi bekleniyor. Ardından da Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker’in 26 Mart’ta Varna’da yapılacak AB liderler zirvesinde Türkiye’ye vize serbestisi konusunda olumlu mesaj verebileceği belirtiliyor. Yol haritasına göre yaz aylarında da Türkiye’nin değişiklikleri yasalara uyarlaması öngörülüyor.

"Gazeteciler bırakabilir"

Habere göre AB, vize serbestisi karşılığında bu yıl sonbahar aylarından itibaren Türkiye’deki tutuklu gazetecilerin serbest bırakılmasını ve tasfiye edilen devlet memurlarından bir kısmının görevlerine iade edilmesini bekliyor.

Türkiye’nin ise Avrupa Parlamentosu’nun (AP) önümüzdeki yıl Şubat ayı sonuna kadar vize serbestisine yeşil ışık yakmasını beklediği, bu konudaki oylamanın ise 2019 ilkbaharındaki AP seçimleri sonrasına sarkmaması beklentisi içinde olduğu belirtiliyor.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına 90 güne kadar seyahatlerinde vize serbestisi getirilmesi konusundaki görüşmeler 2013’te başlamıştı. 2016 yılı Mart ayında imzalanan mülteci mutabakatı çerçevesinde Türk vatandaşlarına vize serbestisinin 2016 yılı sonuna kadar yürürlüğe sokulması öngörülmüştü.