Die Welt: Savaştan en çok yarar sağlayan İran

Berlin merkezli Die Welt gazetesindeki yorumda Musul’un IŞİD’in elinden kurtarılması için başlatılan operasyon ele alınıyor.

"Batı’nın gerçekten dehşet verici olan IŞİD’e karşı mücadelede ısrarı, bir anlamda dünya siyasetinin kör açısına denk gelen bölgede İran’ın yayılmasına yol açtı. İslam devleti olan İran, Suriye ve Irak’taki savaştan en çok yarar sağlayan ülke. Suriye’de müttefiki Putin’in desteğini alıyor; Irak’ta ideolojik olarak nefret ettiği Washington önünü açıyor. Bu durum Sünnilerin sözde koruyucusu olan IŞİD’in varlığını sürdürmesini garantiliyor. Musul’un IŞİD’den kurtarılacak olması bir şans. Ancak ABD öncülüğündeki koalisyonun, İran ve Şiilerin IŞİD terörünü devam ettirmesini engellemesi gerekiyor.”

Berlin merkezli sol eğilimli Neues Deutschland gazetesinde çıkan yorumda, Türkiye’de 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında ilân edilen olağanüstü halin uzatılması ele alınıyor.

"Olağanüstü hali eleştirenler, bunun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın adeta otokratik bir iktidara sahip olmasını sağlayacak sürekliliğe dönüşmesinden kaygı duyuyor. Yetkili kurumlar şüphelilerin mallarına el koyuyor ve belirli bir grubun tamamını suçluyor iken, muhalefet anayasaya aykırı bu uygulamaya karşı çıkamıyor çünkü buna anayasa izin vermiyor. Ülkenin üzerinde karanlık korku bulutları dolaşıyor. İnsan hakları savunucusu Uluslararası Af Örgütü haklı olarak olağanüstü halin suiistimal edilmemesi konusunda ısrarla uyarıda bulunuyor.”

Kölner Stadt-Anzeiger gazetesindeki Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna ve Suriye’deki krizin ele alındığı zirveye katılmak üzere başkent Berlin’e gelmesi işleniyor.

"Rusya'da Almanya ile ilişkilerin hep daha iyi olması istenir. Her iki halk ve devlet arasında sıkı bir dostluğun olmasını isteyenlerle sıklıkla karşılaşılır. Ancak bu kişiler, bir yandan da ABD'nin bu dostluğu bozmasından şikayet ederler. CIA’in “Sayın Merkel”in gençliğini geçirdiği Demokratik Almanya Cumhuriyeti (DDR) döneminden kalma zor durumda bırakabilecek belgelerle şantaj yaptığını düşünürler. Aslında Ruslar Almanya'yı tam olarak anlamaz. Aradaki görüş ayrılıkları Doğu-Batı arasında yeni bir anlaşmazlığın doğmasına yol açtı. Ve Putin'in Berlin'deki temasları bu anlaşmazlıkları gidermeye yetmedi.”

Rheinpfalz gazetesinin de aynı konuya dair yorumu şöyle;

"Rusya'nın Ukrayna krizine dair görüşmeleri Batı'dan yeni yaptırımlar gelebilir endişeisyle başlattığına dair hiçbir işaret yok. Halep'teki ateşkes de sadece taktiksel bir hamle. Aslında Avrupa Birliği bugün Brüksel'deki zirvede geçen haftaki eleştirilerini uygulamaya dökebilirdi. Nihayetinde AB Dışişleri Bakanları Rusya'nın Suriye'deki faaliyetlerini savaş suçu olarak sınıflandırmışlardı. Ancak sadece Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov değil bir dizi Moskovalı uzman da bunu sadece kuru bir gürültü olarak değerlendiriyor."

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Derleyen: Jülide Danışman