Die Welt muhabiri Deniz Yücel'in ilk duruşması görüldü; mahkeme beraat talebini reddetti

1 yıl tutuklu kaldıktan sonra Şubat ayında tahliye edilen Die Welt muhabiri Deniz Yücel'in "örgüt propagandası" ve halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlamalarıyla yargılandığı davanın ilk duruşması bugün görüldü. Mahkeme, Deniz Yücel'in ifadesinin yurt dışı istinabe kuralları çerçevesinde alınmasına karar verdi. Duruşma 20 Aralık'a ertelendi.

İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, Deniz Yücel'in avukatı Veysel Ok iddianameye karşı beyanda bulundu. Ok, Yücel'in "Cumhuriyet Başsavcılığı ifadeyi kendisi almak istemedi, bizi Emniyet'e yönlendirdi. Emniyet'e aynı gün ifade verdik ve gözaltı kararı verildi. 13 gün gözaltında kaldı.13 gün sonra savcılığa çıktık. Savcılık da gözaltı kararının gerekçesiyle değil, başka bir suçlama ile tutuklama talebinde bulundu.Deniz Yücel bir ihbar e-maili ile gözaltına alındı. 1 yıl tutuklu kaldıktan sonra hakkında 2.5 sayfalık iddianame hazırlandı" dedi.

"Tutuklama gerekçesi haberlerdir, haberler ise çeviri hataları ile doludur" diyen Avukat Ok, "Biz Deniz hakkında daha ciddi bir dosya bekliyorduk. Savcı lehte veya aleyhte tek bir delil sunmadan dosya hazırlamıştır. Bu iddianamede polis marifetiyle delil oluşturulmuştur. Deniz Yücel'in PKK ile irtibatlı 67 kişi ile HTS kaydının bulunduğuna dair iddiayla ilgili açıklama yapıyor" ifadesini kullandı.

Ok Basın Kanunu'nda yer alan ve gazetecinin haber kaynağını açıklamaya zorlanamayacağına dair maddeyi atıf yaparak, "Bu dosyada yer alan HTS kayıtlarında savcılık eliyle haber kaynakları ifşa edilmiştir. Bu nedenle kayıtların dosyadan çıkarılmasını talep ediyoruz" beyanında bulundu.

Ok, "Deniz Yücel haber yaptığı için yargılanmaktadır. Hiçbir savcı habercinin ne haber yapacağına, nasıl yapacağına karar veremez. Basın Kanunu'na göre dava açma şartının sağlanması için davanın 4 ay içinde açılması gerekirdi. Biz 1 yıl savcı yüzü görmedik. AYM ve AİHM kararlarında gazetecinin yaptığı haberden dolayı yargılanmasının başlı başına bir hak ihlali olarak değerlendirildiğini belirtmek istiyorum" diye konuştu.

Ok Deniz Yücel'in beraatini talep etti.

Beraat talebi reddedildi

Savcı, "derhal beraat talebinin reddine ve sanığın ifadesinin alınması için gerekli işlemlerin yapılmasına karar verilmesini talep ediyorum" mütalaasında bulundu.

Mahkeme derhal beraat talebinin şartları bulunmadığı gerekçesiyle reddine hükmetti. Mahkeme, hukuki yolla elde edilmediği gerekçesiyle dosyadan belge çıkarılması talebinin de reddine karar verdi.

Ok, Deniz Yücel'in ikamet yerinin Almanya olduğunu, ifadesinin bulunduğu yerden SEGBİS ile alınmasına, bu kabul edilmezse istinabe yoluyla alınmasına karar verilmesini talep etti.

Mahkeme, Deniz Yücel'in ifadesinin yurt dışı istinabe kuralları çerçevesinde alınmasına karar verdi.

Duruşma 20 Aralık'a ertelendi.