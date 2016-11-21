Die Welt: Merkel merkez siyasetin istikrarı

Başbakan Angela Merkel'in dördüncü kez seçimlere katılacağını açıklaması Alman gazetelerinin başlıca yorum konusunu oluşturuyor. Donald Trump'ın zaferinin ardından Merkel'in seçimlere katılma kararı aldığına işaret eden Die Welt gazetesinde şu satırlar yer alıyor:

“Geleneksel siyasi görüşler, kurumlar ve uygulamalar değerini yitirirken Almanya’nın çevresinde popülistler iktidarı zorluyor. Merkel, merkez siyasetin istikrarı anlamına geliyor, giderek daha fazla kişi Merkel’in politikalarını merkez olarak algılamasa da. O, birçok seçmen açısından artık önem verilmeyen Batılı değerlerin korunmasını temsil ediyor. Trump, Putin ve Le Pen ise Batılı değerleri ve aynı zamanda Almanya’daki seçim kampanyasını kökten değiştiriyor. Merkel mülteci krizine rağmen 'maceralara hayır' cümlesini hayata getirmekte ısrarlı. Merkel, Kohl’ün 1989-90 yıllarındaki öncü güç olma özelliğini tekrarlamak istiyor, ancak bu kez dünya politikasında. Ve şüpheyle yaklaşanlara rağmen bunu başaracağına inanıyor.

Heilbronner Stimme gazetesi de Merkel'in adaylığını mülteci krizi açısından değerlendiriyor:

“Merkel’in hassas noktası mülteci krizi. Görevinden ayrılmaya hazırlanan ABD Başkanı Barack Obama’nın Merkel’i ‘özgür dünyanın savunucusu‘ olarak nitelemesi de buna yardımcı olmuyor. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan örneği de kesinlikle işe yaramıyor. Şu anda ne yapacağı önceden kestirilemeyen despotun Almanya’daki seçimlere birkaç ay kala mülteci anlaşmasını feshetmesi halinde durum Merkel’in aleyhine dönecektir. Ve Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) buna hiç hazırlıklı değil."

Kölner Stadt-Anzeiger gazetesi ise Merkel'in adaylığına koalisyon ortağı Sosyal Demokrat Parti açısından bakıyor:

"Birlik partileri rahat bir nefes alabilir. Gözlerin çevrildiği Sosyal Demokrat Parti’de (SPD) ise nefesler tutulmuş durumda. Merkel’in rakibinin kim olacağı konusunda henüz bir karar verilmiş değil. Gerhard Schröder, Frank-Walter Steinmeier ve Peer Steinbrück üçlüsü başarısızlığa uğramıştı. SPD, pazar günü Merkel için yenilmez olmadığı nitelemesinde bulunarak cesaretini ortaya koydu. Ancak bunun hemen ikinci sırayı istemeyen bir yarışçı için çekimser bir reaksiyon olduğu düşünülebilir.“

Berliner Zeitung'da ise Başbakan Angela Merkel'in adaylığı ile ilgili şu değerlendirme yer alıyor:

“Merkel‘in dördüncü görev dönemine başlaması söz konusu. Bunu başarabilirse 16 yıl başbakanlık yapmış Helmut Kohl’ün rekoruna ulaşabilir. Hatta daha üstün bir dereceye ulaşması söz konusu. Başbakanlık görevinde bir kadın, bir doğu Alman ve ilk bilim insanı olarak. Merkel başbakanlık görevini devraldığında, tüm haleflerinden gençti. Şimdi ise Avrupa’da, G7 ülkeleri içinde de en yaşlı başbakan. O dünyanın en güçlü kadını."

© Deutsche Welle Türkçe

Derleyen: Hülya Schenk