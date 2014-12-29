Die Welt: Ankara’nın rahat ilişkiler içinde olduğu tek partner radikal Hamas örgütü

AKP hükümetinde Dışişleri Bakanlığı görevine "komşularla sıfır sorun" sloganı ile gele, ancak bölgede yaşanan krizler ve anlaşmazlıklar sonrası bu söylemi "değerli yalnızlık" noktasına gelen Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun Konya kongresi, Alman Die Welt gazetesinde bir makaleye konu oldu.

Gazete, Hamas Siyasi Büro Şefi Halid Meşal’in AKP’nin haftasonundaki Konya kongresine katılması hakkında "Ankara’nın rahat ilişkiler içinde olduğu tek partner Hamas" yorumunu yaptı.

Deutsche Welle Türkçe’nin çevirisine göre, yazıda şu ifadeler kullanıldı:

‘İkisi de istenmeyen misafir’

“Arap dünyasında Türk politikacıların memnuniyetle karşılandığı fazla yer kalmadı. Ankara’nın son derece rahat ilişkiler içinde olduğu tek partner radikal Hamas örgütü. Meşal için de Konya’daki kongrede boy göstermek keyifli olmuş olmalı. Zira Erdoğan gibi o da Arap ülkelerinin büyük bir kısmında istenmeyen misafir konumunda.

‘Erdoğan endişeli olabilir’

Belki de Meşal’in kongreye davet edilmesinin nedeni, Erdoğan’ın Hamas’la olan ‘özel’ dostluğu için endişelenmeye başlamış olması. Zira Hamas yalnızca Erdoğan’ın düşman haline getirdiği bir güçten, İran’dan destek alıyor. En azından Tahran’dan verilen mesaj, uzun süren sessizlikten sonra, Meşal’ın ziyaretinin beklendiği yönünde. Anlaşılan o ki Erdoğan Filistin’deki siyasi oyun alanını tamamen İran’a terk etmek istemiyor.”