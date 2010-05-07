Die Welt: 'AB Türkiye'den öğrense daha iyi olmaz mı?'

T24- Alman Die Welt gazetesi, AB üyesi ülkeler ekonomik krizlerle boğuşurken, yıllarca kültürel ve ekonomik açıdan AB'ye hazır olmadığı şeklinde eleştirilere maruz kalan Türkiye'nin, bugün AB'den çok daha fazla bir ekonomik büyüme hızına sahip olduğunu yazdı.



Gazetede, "Sevilmeyen komşudan öğrenmek" başlığıyla yayımlanan yazıda, "Türkler Yunanistan, Portekiz, İspanya ve değer kaybeden Euro'ya bakıyor ve gülümsemeden geçemiyor. Kendilerinin de eksikleri olabilir ama kesinlikle AB üyesi olan Yunanistan kadar değil. Türkiye'nin AB'den öğrenmesi yerine, tersi daha iyi olmaz mı?" ifadesine yer verildi.



Yazıda, Türkiye'de çok sayıda insanın, Yunanistan'da yaşanan kriz döneminde Türkiye'nin AB üyesi olmadığına sevindiği yorumu yapıldı.



Gazetede ayrıca, "Belki de Türkiye gerçekten AB'ye uymuyor. Büyüme hızı da buna dahil. Ankara 2010 yılı için yüzde 6 bekliyor. AB bundan çok uzak" denildi.



TÜRKLER KENDİNİ DAHA ÇALIŞKAN GÖRÜYOR



Türkiye'nin, piyasaların muhtaç olduğu malzemeleri ürettiği, Balkanların ve Rusya'nın, Türkiye'de üretilen elektronik eşyalar ve tekstil malzemeleriyle dolu olduğu ifade edilen yazıda, Türklerin kendilerini Yunanlılara göre daha çalışkan bir ulus olarak gördüğü, ayrıca yaşlanan bir nüfusu olmadığı kaydedildi.



AB'NİN EN ZENGİN ÜLKELERİNİ BİLE GEÇEBİLİR



Dünya çapında yaşanan son ekonomik krizden sonra Türkiye'nin Uluslararası Para Fonu'ndan (IMF) destek almadığına da işaret edilen yazıda, bazı ekonomi uzmanlarının 2050 yılına kadar Türkiye'nin ekonomik açıdan AB'nin zengin ülkelerini bile geçebileceğini savunduğu belirtildi. (ntvmsnbc)